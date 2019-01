Coupe de la Ligue : le PSG au tapis, tous les résultats des quarts de finales

La foudre s'abat sur Paris, le PSG s'est fait éliminer par Guingamp (défaite 2-1) mercredi soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux se qualifie face au Havre (1-0). Enfin Monaco rejoint le dernier carré en éliminant Rennes au tirs au but (1-1).

Coup de tonnerre ce mercredi, au dessus du Parc des Princes à Paris. Les rêves de carton plein du PSG s'évanouissent. Les Parisiens ne remporteront pas cette année leur 6e Coupe de la Ligue consécutive. Ils n'iront même pas en demie finale, éliminés hier par Guingamp 2 buts à 1. Dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue, on retrouvera donc, outre les Bretons, Bordeaux, Monaco et Strasbourg.

PSG -GUIMGAMP 1

Gros coup de froid sur le PSG, le quintuple tenant de la coupe de la ligue s'est fait éliminer par Guingamp mercredi soir. Défaite au parc des princes 2 buts à 1 en quart de finale de la compétition. Cela faisait cinq ans que le PSG n'avait pas perdu un match dans une coupe nationale. Les parisiens n'iront pas en demie finale après un match fou dans lequel le PSG a concédé trois pénaltys. Les Guingampais joueront leur première demi-finale depuis 1996.

BORDEAUX - LE HAVRE 1-0

Les Girondins de Bordeaux avaient à cœur de prendre leur revanche sur les Normands. C'est chose faite, sur la plus petite des marges (1-0). Bordeaux jouera les demi-finales de la Coupe de la Ligue fin janvier.

MONACO - RENNES 1-1

Monaco s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue à l’issue d’une séance de tirs au buts renversante contre Rennes (1-1). Le gardien remplaçant Loïc Badiashile a inscrit le but décisif après l’échec de son homologue.

Tirage des demi-finales ce jeudi soir

Dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue, on retrouve donc, outre Guingamp, Bordeaux, Monaco et Strasbourg. On connaîtra ce soir après le tirage au sort prévu à 20h45, les rencontres des demi-finales.