Coupe de la Ligue : le Racing Club de Strasbourg veut engranger confiance et plaisir face à Saint-Etienne

Le Racing Club de Strasbourg affronte Saint-Etienne ce mercredi en 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue. L'occasion de poursuivre sur la bonne dynamique actuelle, de faire tourner l'effectif et de remplir les caisses du club.

Même si la priorité du Racing reste évidemment le maintien en Ligue 1, l'entraîneur Thierry Laurey ne veut pas prendre ce match de Coupe de la Ligue mercredi soir face à Saint-Etienne à la légère : "Si on avait gagné 9 matchs sur 10 en championnat, j'aurais peut-être dit que la coupe de la Ligue passe au second plan, mais on n'a pas trop connu le goût de la victoire. Se qualifier ferait du bien moralement à tout le monde, aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants." Ca remplirait aussi les caisses du club. Le Racing touchera au minimum 526 000 euros s'il se qualifie pour les 1/8èmes de finale.

Beaucoup de changements en perspective

Ce match de coupe permettra aussi de relancer les habituels remplaçants, les Grimm, Blayac, Bahoken ou Nogueira qui ne jouent pas ou peu depuis le début de la saison. Des changements forcés pour Thierry Laurey, car il y a de nombreux absents dans les rangs strasbourgeois : Corgnet, Martinez, Mangane blessés, Saadi malade, Seka suspendu et Martin laissé au repos. Du coup, l'entraîneur a convoqué pour la première fois de la saison le milieu de terrain Anthony Caci et une vieille connaissance, le défenseur Quentin Othon qui joue habituellement avec l'équipe réserve. Alexandre Oukidja, l'habituel gardien remplaçant, sera titulaire.

Une coupe en trompe l'oeil

C'est le premier match du Racing dans cette Coupe de la Ligue, que le club a remporté à deux reprises en 1997 et en 2005. Une performance qui sera difficile à rééditer selon Thierry Laurey: "On va essayer de passer un ou deux tours, on n'a pas la prétention de gagner la Coupe de la Ligue. C'est une coupe un peu en trompe l'oeil car tu te dis qu'en 5 matchs tu peux la gagner et être européen, mais il ne faut pas rêver non plus, d'autant que les gros sont protégés (Paris, Monaco, Marseille, Lyon, Nice n'entrent en lice qu'en 1/8èmes de finale). Tu regardes les 5 derniers vainqueurs c'est pas des pinpins (quatre fois le PSG et Saint-Etienne à une reprise)."

Racing - Saint-Etienne, une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace. Attention coup d'envoi à un horaire inhabituel 21 heures 05.