Coupe de la Ligue : le RC Strasbourg élimine Marseille aux tirs au but

Marseille, France

Dans ce huitième de finale de la Coupe de la Ligue et dans un stade Vélodrome quasi vide, les joueurs du RC Strasbourg ont dominé Marseille, un but à zéro, pendant quatre-vingt minutes de jeu. Le but strasbourgeois est signé Jonas Martin sur penalty.

A la 80', les Marseillais égalisent grâce à Luiz Fystavo. Les deux équipes n'ont ensuite pas réussi à se départager à la fin du temps réglementaire, restant sur un score de un partout. Les Strasbourgeois ont finalement décroché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux tirs au but.

"On est content de jouer un match de plus de Coupe de la Ligue en janvier, mais on a un match nettement plus important à jouer samedi contre Nice. Petit à petit, j'ai l'impression qu'on progresse. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on progresse", estime l’entraîneur du Racing, Thierry Laurey.

Pas gâté par le tirage au sort, le Racing Club de Strasbourg affrontera Lyon en quarts de finale, le 8 janvier prochain.