Caen, France

Patrice Garande est entré avec un petit papier à la main dans la salle de presse pour la conférence d'avant-match. Il ne s'agissait pas du groupe mais de la (longue) liste des blessés et des joueurs indisponibles.

Le défenseur Yöel Armougom et les milieux de terrain Julien Féret et Youssef Aït Bennasser, touchés à la cheville, ne reprendront l'entraînement que jeudi.

Ouvert au genou à Toulouse (0-2), le défenseur Romain Genevois ne devrait pas revenir avant la trêve.

Le Défenseur Mouhamadou Dabo et l'attaquant Jeff Louis se sont blessés avec la réserve. Quant à Hervé Bazile et Vincent Bessat, les deux milieux de terrain sont en phase de reprise et s'entraîneront avec la réserve.

"Comte-tenu de tout cela, j'emmène tous les joueurs disponibles (rires). Florian Le Joncour vient avec nous, précise Patrice Garande et on récupère Adama (Mbengue) donc quand vous avez tout ça vous avez le groupe."

Le troisième gardien Matthieu Dreyer et les milieux de terrain Valentin Voisin et Jordan Leborgne s'entraîneront eux avec la réserve

Le groupe Caennais : Brice Samba (g), Rémy Vercoutre (g) - Adama Mbengue, Florian Le Joncour, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Frédéric Guilbert - Ismaël Diomandé, Baïssama Sankoh, Stef Peeters, Jonathan Delaplace, Jessy Deminguet, Jan Repas, Jordan Nkololo, Durel Avounou - Christian Kouakou, Ronny Rodelin, Ivan Santini.