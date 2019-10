Coupe de la Ligue : Lens éliminé par Nîmes en 16è de finale

Lens, France

C'était pourtant un match à la portée des Sang et Or et une occasion de décrocher un ticket pour les 8ème de finale en Coupe de la ligue. Mardi soir, les lensois, deuxièmes de Ligue 2, jouaient sur la pelouse de Nîmes, 18e de Ligue 1.

Mais les crocos nîmois ont pris l'avantage dès le début de partie grâce à un but contre son camp de Sene (24') et ont confirmé juste avant la mi-temps par Sainte-Luce (39').

Un penalty en toute fin de match par Stojanovski (87') a définitivement enterré les espoirs lensois, alors que les nîmois ont mis fin à une série de 5 matchs sans victoire. Les Sang et Or vont maintenant se concentrer sur le championnat et espérer pouvoir jouer la montée en Ligue 1 en fin de saison.