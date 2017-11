Coupe de la Ligue : les affiches des 8e de finale

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue s’est tenu ce mercredi midi à l’hôtel de ville de Bordeaux. Voici les affiches : Strasbourg - PSG, Amiens - Tours, Toulouse - Bordeaux, Monaco - Caen, Montpellier - Lyon, Angers - Metz, Lille - Nice, Rennes - Marseille.

On connait désormais les affiches des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi midi à Bordeaux par Marc Planus, ancien vainqueur de la compétition et défenseur emblématique des Girondins de Bordeaux, et Sarah Cambot, la capitaine des Féminines bordelaises.

Les 8e de finale signent l’entrée en lice des clubs engagés en Coupe d'Europe dans la compétition. Tous les participants sont des pensionnaires de Ligue 1, à l'exception du petit poucet, le Tours FC, qui évolue en Ligue 2, vainqueur du FC Nantes en 16e de finale.

Les affiches des 8e de finale

L'AS Monaco accueillera le Stade Malherbe de Caen

Le SCO Angers recevra le FC Metz

Le PSG se déplace à Strasbourg, qui a éliminé Saint-Etienne en 16e

Le TFC accueillera les Girondins de Bordeaux

le LOSC recevra l'OGC Nice au stade Pierre Mauroy

Le Tours FC (Ligue 2) se déplace à Amiens

Montpellier accueille Lyon

Le Stade Rennais recevra l'Olympique de Marseille

Les 8e de finale les 12 et 13 décembre, la finale au Matmut Atlantique

Les 8e de finale de cette 24e édition de la Coupe de la Ligue auront lieu les mardi 12 et mercredi 13 décembre prochains, les quarts de finale les mardi 9 et mercredi 10 janvier 2018, les demi-finales les mardi 30 et mercredi 31 janvier.

La finale aura lieu le samedi 31 mars 2018 au Matmut Atlantique de Bordeaux.

L’an dernier, c’est le PSG qui avait remporté la compétition, en battant l’AS Monaco (4-1) en finale au Groupama Stadium à Lyon.

