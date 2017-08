Coupe de la Ligue : les Chamois niortais battus 4-1 par Tours

En football, Niort est passé à côté de son match de qualification pour la Coupe de la ligue ce mardi 8 août 2018 à Tours. Au premier tour de cette compétition, les chamois se sont faits balayés 4 à 1 par les Tourangeaux.

Grosse déception hier soir pour les supporters de Niort hier soir. Les Chamois niortais se sont inclinés 4 buts à 1 sur la pelouse de Tours, ce mardi 8 août 2017. Niort passe à nouveau à côté d'une qualification pour la Coupe de la Ligue. Cela fait cinq ans que le club n'a pas franchi le premier tour dans cette compétition.

Denis Renaud est déçu. "Perdre une nouvelle fois à ce stade, c'est dur", mais il est lucide : ses hommes ont manqué de précision hier soir, de cohérence sur le terrain. Pour l'entraîneur niortais, l'équipe a été dans l'à-peu-près, et ça, ça ne pardonne pas.

"Ce soir, on n'a pas été bon. Tours a été incontestablement plus forts que nous, en tout cas sur ce match là !" commente-t-il.

Le coach en tire des leçons pour le prochain match de vendredi contre Auxerre en Ligue 2. Il préconise de revenir à des choses plus simples de manière à mieux récupérer le ballon et à être plus performants dans les phases de transition, explique-t-il.