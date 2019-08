Coupe de la Ligue : Les Chamois niortais qualifiés pour le deuxième tour après leur victoire sur Châteauroux

Niort, France

Les Chamois niortais ont décroché leur qualification pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Les hommes de Pascal Plancque ont dominé Châteauroux 3-1 ce mardi soir, cinq jours après avoir battu cette même équipe en Ligue 2.

C'est une belle satisfaction", Pascal Plancque

Après un début de match compliqué et une ouverture du score par les Berrichons, les Chamois niortais sont bien revenus dans la rencontre. "C'est une belle satisfaction parce qu'on avait pris l'option d'amener du sang neuf", explique Pascal Plancque, l’entraîneur niortais. Sur le terrain, il y avait sept joueurs différents par rapport à vendredi. "On a eu une entame difficile mais on a pris l'ascendant en deuxième mi-temps et on a mérité de gagner ce match", estime l'entraîneur.

Prochain tour face à Grenoble le mardi 27 août.