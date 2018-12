Coupe de la Ligue - Les Girondins de Bordeaux viennent à bout de la bête noire dijonnaise (0-1) et passent en quarts

Bordeaux, France

Soirée de premières pour les Girondins de Bordeaux : première victoire en terres bourguignonnes face à leur bête noire dijonnaise, première sans faute du jeune gardien Gaëtan Poussin, et première titularisation auréolée d'un but pour la recrue estivale Toma Basic. Avec, au final, une qualification poussive pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (0-1).

Dans une première mi-temps très pauvre en occasions, les deux équipes peinent à trouver leur rythme et enchaînent les approximations techniques. Les Dijonnais font passer un premier frisson, timide, dans les tribunes, avec un centre que Gaëtan Poussin, le jeune gardien bordelais dont c'est la grande première chez les professionnels, capte dans les airs (21e). Côté Girondins, c'est Basic qui se met en évidence avec une frappe, contrée par la défense dijonnaise (26e). Karamoh a ensuite une occasion en or d'ouvrir le score sur un ballon mal négocié par le gardien adverse, mais sa frappe s'envole. A la pause, 0-0 entre les deux équipes.

Une première victoire, étriquée, face aux Dijonnais

De retour sur le terrain, Dijon s'enhardit, avec un premier tir cadré (53e) puis un coup franc, une minute plus tard, conclu par une récupération bordelaise alors que les Dijonnais réclament un penalty, en vain. Bordeaux subit le temps fort adverse et, sur un ballon qui traîne aux abords de la surface dijonnaise, Basic surgit pour donner l'avantage aux Girondins (66e, 0-1). Ce but réveille les deux équipes, qui accélèrent enfin. Manquant de précision, notamment sur les centres, les Dijonnais ne parviennent pas à revenir malgré leurs efforts, et sur le score étriqué de 0-1, les Bordelais viennent à bout de leur bête noire.

C'est la première victoire en terres bourguignonnes pour les Girondins de Bordeaux. Prochain adversaire, Le Havre, dernier représentant de Ligue 2 dans la compétition. Le match se jouera au Matmut Atlantique le 8 ou le 9 janvier 2019.

⚽ Les @girondins prennent l'avantage par Toma Basic !! Son 1er but sous le maillot des Girondins ! 👌 #DFCOFCGBpic.twitter.com/tF8PShSB1H — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) December 19, 2018

Le fait marquant : Toma Basic, un but pour sa première

La jeune recrue croate (22 ans) a permis à son équipe de l'emporter, en ouvrant le score d'un plat du pied plein d'opportunisme aux abords de la surface dijonnaise. Une belle manière de célébrer sa première titularisation de la saison, lui qui n'avait signé que des entrées en cours de jeu en Ligue 1, pour un petit total de 55 minutes en trois matchs. Dans un match pauvre en occasions, le Croate s'est illustré, avec ce but puis une frappe, à la 79e, passée au-dessus du but dijonnais. "Il faut qu'il trouve ses repères dans l'équipe", avait déclaré Eric Bedouet avant le match face à Dijon. "C’est quelque chose qui n’est pas facile. C’est à lui de jouer et d’être professionnel." Le joueur a répondu, ce mercredi, aux attentes placées en lui, qui a été transféré l'été dernier à Bordeaux pour 3,5M€. Au point de s'imposer dans le onze de départ lors des prochains matchs ?