Coupe de la Ligue : les places pour la finale entre Strasbourg et Guingamp s'arrachent comme des petits pains

Dès ce jeudi matin, le club strasbourgeois et les clubs de supporters du Racing ont été submergés d'appels pour savoir comment obtenir des places pour la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera Strasbourg à Guingamp, au stade Pierre Mauroy à Lille.

Pour être sûr d'avoir une place pour la finale, il fallait soit, prendre le risque d'acheter son billet avant la demi-finale, soit être très réactif et se ruer sur le site de la LFP, la Ligue de football professionnel. La billetterie de la LFP affichait complet dès ce jeudi après-midi, plus aucune place à vendre sur le site de la ligue pour le moment.

"J'ai eu la chance d'appeler à midi. La dame de la LFP m'a dit qu'ils remettraient des billets en vente dix minutes plus tard. Donc je suis resté connecté et j'ai cliqué le nombre de fois qu'il fallait pour obtenir mes places. C'était un coup de chance, j'ai appelé au bon moment. Je suis un amoureux du Racing et le Dieu du football voulait sûrement que je regarde absolument ce match", ironise Marc, 36 ans, fidèle supporter du RC Strasbourg depuis son plus jeune âge.