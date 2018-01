Lorient, France

Le programme et les résultats des 1/2 finale

Mardi 30 janvier

(21h05) Rennes - Paris SG



Mercredi 31 janvier

(21h05) Monaco - Montpellier

Paris face à sa proie préférée

Le Paris SG, quadruple tenant du titre, va tenter de se qualifier pour sa 5e finale de Coupe de la Ligue consécutive, mardi face à Rennes qu'il a déjà battu deux fois cette saison, tandis que Monaco essaiera de se défaire de Montpellier mercredi. Les Rennais vont-ils s'en remettre ? Surclassés 4-1 en championnat par le PSG, avant de connaître une nouvelle déroute à domicile 6-1 en Coupe de France cette fois, les hommes de Sabri Lamouchi s'apprêtent à recevoir de nouveau les coéquipiers de Neymar. Défait par Dijon (2-1) en championnat ce week-end en championnat, Rennes devra au moins être à 100% de ses possibilités pour éliminer un adversaire invaincu dans la compétition depuis plus de quatre saisons. Revigoré par son succès éclatant face à Montpellier (4-0) et le record de buts de Cavani samedi, le PSG semble enfin sorti de la zone de turbulences dans laquelle il s'était lui-même plongé entre polémiques autour de sa star Neymar et défaite surprise en championnat (2-1 à Lyon). Encore un score-fleuve à prévoir ?

Monaco veut sa revanche

De son côté, Monaco qui s'était incliné en finale contre le PSG (4-1) la saison dernière peut s'offrir une possible revanche. A condition de se défaire de Montpellier, solide bloc qui a explosé au Parc des Princes samedi. Au vu de la prestation de son équipe à Marseille (2-2) dimanche, Leonardo Jardim peut aborder la rencontre avec confiance. De Fabinho à Djibril Sidibé, les hommes du titre de champion de France 2017 semblent avoir à coeur de remporter un nouveau trophée. Et d'offrir au public français une nouvelle finale de gala PSG-Monaco, le 31 mars.

