Lens, France

Ce sera quoi qu'il arrive la fin d'une série. Ce mardi soir à 20h45, le FC Metz se déplace à Lens, pour le compte du 2è tour de la coupe de la Ligue. Les Grenats sont, avec les Artésiens, les seuls clubs de Ligue 2 à avoir tout gagné depuis le début de saison. Et à l'issue de ce match, donc, l'une des deux formations connaîtra un coup d'arrêt.

Le coach messin, Frédéric Antonetti, le reconnaît lui-même : "on est opposés a un concurrent direct qui fait partie des favoris, pour ne pas dire que c'est le favori. Donc oui, on va pouvoir se comparer." Face à face, on retrouvera la meilleure attaque de Ligue 2 (Metz, porté par un Habib Diallo meilleur buteur) et la meilleure défense du championnat (Lens n'a encaissé aucun but depuis la reprise). Le coach grenat devrait en tout cas en profiter pour faire tourner son effectif, même s'il est resté relativement discret sur la question en conférence de presse.

Lens, l'autre gros bras de la Ligue 2

Invitée ce lundi de Lundi c'est Graoully, l'émission 100% Grenats de France Bleu Lorraine, la directrice générale du FC Metz Hélène Schrub a confirmé l'intérêt de cette compétition pour le club à la croix de Lorraine. "Ça reste un très beau trophée : si on peut aller le chercher on ira jusqu'au bout pour pour pouvoir inscrire une nouvelle ligne au palmarès. Et puis quand vous êtes dans une bonne dynamique c'est toujours bien d'enchaîner les matchs et de pouvoir faire tourner l'effectif si nécessaire, de pouvoir impliquer vraiment tout le groupe dans la vie collective des compétitions."

Reste que dans une ambiance qu'on annonce bouillante, Metz aura fort à faire, face à une équipe lensoise entraînée par un maître à jouer. Nouveau venu sur le banc de Bollaert cette saison, Philippe Montanier a déjà réussi à faire monter Boulogne-sur-Mer de National en Ligue 1, il a également qualifié le club espagnol de la Real Sociedad pour la Ligue des Champions. Autre atout des Lensois, une relative fraicheur physique : les Sang et Or ont vu leur match de samedi à Béziers reporté.

La fatigue physique comme arbitre ?

De leur côté, les Messins ont paru un peu émoussés vendredi sur la pelouse de Troyes (victoire 1-0). Ce que reconnaît d'ailleurs le défenseur Jonathan Rivierez : "c'est une période compliquée parce que c'est le premier mois de compétition. On a bien travaillé pendant la trêve estivale donc là on a quand même un contrecoup qui arrive. Mais voilà on a bien récupéré, je pense, et j'espère qu'on sera performants."

Reste que sur ce point, le coach renvoie chaque joueur à ses responsabilités : "la récupération fait partie intégrante d'un athlète de haut niveau. Qu'on joue tous les trois jours ou toutes les semaines, c'est un facteur très important voire fondamental. Celui qui a une bonne hygiène de vie se préserve des blessures, son physique est toujours à un bon niveau et il dure dans le temps."

Et puis il ne faut pas oublier que ce match n'est que le premier acte d'une semaine chargée : dès samedi, les Grenats recevront ces mêmes Lensois à St-Symphorien, en championnat cette fois-ci.

Lens-Metz, c'est à vivre dès 20h30 sur France Bleu Lorraine ou en cliquant sur le player ci-dessous