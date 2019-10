Coupe de la Ligue : Montpellier fait à moitié tourner contre Nancy

Le coach Michel Der Zakarian a annoncé cinq changements pour la réception de Nancy, ce mercredi (21h05), par rapport à l'équipe alignée contre Angers en championnat, le weekend dernier. Cependant, ce n'est pas parce qu'il fait tourner que l'entraîneur prend ce seizième de finale de Coupe de la Ligue à la légère. Il a d'ailleurs annoncé vouloir aller loin dans cette compétition, qui sera suspendue la saison prochaine par la LFP.

Michel Der Zakarian : "L'objectif, c'est la qualif, pas autre chose. Un titre, ça ne se galvaude pas. On veut aller le plus loin possible dans les deux coupes"