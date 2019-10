Coupe de la Ligue : Montpellier se fait peur mais se qualifie contre Nancy

Andy Delort a inscrit le deuxième but héraultais

Montpellier - France

Fébrile défensivement, le MHSC a été beaucoup plus inspiré devant : une ouverture du score signée Florent Mollet (13'), sur coup franc direct. Le dernier du genre pour le milieu de terrain remontait à la 37ème journée de Ligue 1, contre Nantes. Ensuite, c'est Andy Delort qui a doublé la mise (22'), sur un service de Téji Savanier, avec à l'arrivée un face à face remporté par l'attaquant. Le jeune Joris Chotard a lui aussi été récompensé de son bon début de saison et de son joli match : troisième but (76'), sur une passe décisive de Gaëtan Laborde.

Première passe de Téji, premier but de Chotard !

Cependant, Nancy n'a jamais abdiqué et a plusieurs fois fait vaciller la défense héraultaise. En première mi-temps, mais aussi en deuxième, après l'entrée en jeu de Vagner, auteur de la première réduction de l'écart lorraine (60'), sur un exploit individuel. A une minute de la fin, Hervé Lybohy a lui aussi marqué (3-2).

Les hommes de Jean-Louis Garcia avaient manqué un penalty durant le premier acte, ballon envoyé sur la barre par Ande Dona Ndoh. Les visiteurs avaient aussi trouvé le poteau.