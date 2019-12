Coupe de la Ligue : Montpellier sort tête basse en huitième de finale à Reims

Montpellier, France

Une première mi-temps loin d'être excitante, une seconde où tous les éléments tournent en défaveur du MHSC. C'est ainsi que les héraultais se sont faits sortir de la compétition. D'abord, un carton rouge injuste contre Mihailo Ristic, coupable aux yeux de l'arbitre d'avoir accroché Anastosios Donis, tout juste entré en jeu, et alors que le serbe était en position de dernier défenseur.

Donis, bourreau de Montpellier !

Ensuite ? Une main de Pedro Mendes dans la surface de réparation, au moment de tacler sur Donis, décidément bourreau de Montpellier, ce mardi. Le pénalty a été transformé par Mathieu Cafaro, d'un contre pied parfait. Les hommes de Michel Der Zakarian ont encore un match à jouer cette année : samedi prochain, à la Mosson, face à Brest. Dernière journée de la phase aller. Il s'agira de corriger le tir et de s'alléger la tête avant de partir en vacances et de basculer sur une deuxième partie de saison moins décevante et moins frustrante.