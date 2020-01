Coupe de la Ligue : Paris étrille les Verts et se qualifie pour les demi-finales

Paris, France

Moins d'un mois après leurs succès 4-0 du côté de Geaoffroy-Guichard, les hommes de la capitale se sont de nouveau imposés, ce mercredi, face à Saint-Étienne. Un succès 6 buts à 1 qui les envoie en demi-finale de Coupe de la Ligue.

Un match plié à la pause

Les Rouge et Bleu n'ont pas tardé à cueillir des Stéphanois peu inspirés. Dès la deuxième minute et sur son second ballon, Mauro Icardi ouvre le score sur une belle frappe dans un angle fermé. Paris déroule et contrôle alors que les Verts multiplient les fautes. Fofana est expulsé à la demi-heure de jeu après un second carton jaune.

En supériorité numérique c'est encore plus simple pour le PSG qui double la mise grâce à Neymar, bien servi par Di Maria. Juste avant la pause, c'est un coup de billard et un but contre son camp du gardien de l'ASSE qui permet aux hommes de Thoams Tuchel

Un triplé pour Icardi

Au retour des vestiaires, même sanction pour les Ligériens qui encaissent trois nouveaux buts dont deux signés Mauro Icardi. L' Argentin s'offre le premier triplé de sa carrière sous le maillot Rouge et Bleu grâce notamment à l'altruisme de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy a délivré deux passes décisives à Icardi, qui lui rend la monnaie de sa pièce sur le sixième but.

Sergio Rico, la doublure de Navas dans les buts, n'a pas eu grand chose à faire mais est quand même allé chercher un ballon au fond de ses filets. Le portier Rouge et Bleu a réussi à sortir le penalty tiré par Cabaye, mais le ballon revient sur la tête de l'ancien parisien qui la glisse au fond.

Premier rendez-vous avec Monaco

Paris poursuit son marathon de matchs, ce dimanche, avec la première des deux rencontres prévues face à Monaco. Les Rouge et Bleu accueillent les hommes du Rocher à 21h00, pour la 20e journée de championnat. Ils se rendront ensuite en principauté, trois jours plus tard, mercredi, pour le match en retard de la 15e journée de Ligue 1.