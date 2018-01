Rennes, France

Paris va défendre sa couronne. Quadruple tenant du titre, le PSG est attendu à Bordeaux pour la finale de la coupe de la ligue le 31 mars prochain. Ce mardi, le PSG s'est imposé, non sans mal, face à rennes 3 buts à 2. Une rencontre qui aura vu l'arbitrage vidéo au coeur des débats. Après une ouverture du score lumineuse de Thomas Meunier (0-1, 23'), Rennes s'est fait annuler logiquement un but à la 42ème minute de jeu après arbitrage vidéo de Monsieur Lesage. En deuxième mi-temps, Paris a alourdi le score par Marquinhos (54', 0-2) et Lo Celso (58', 0-3). On pensait le match plié mais après une vilaine faute de Mbappé, l'arbitre demandait la vidéo pour examiner la faute ... carton rouge (63'). La suite de la rencontre, c'est un PSG qui craque légèrement à 10 et encaisse deux buts (85 et 90+2', 2-3). 3 buts à 2, score final désormais le PSG attend le nom de son adversaire pour cette finale délocalisé à Bordeaux. Monaco et Montpellier s'affrontent ce mercredi à 21h.

1 - Kylian Mbappe a écopé de son 1er carton rouge toutes compétitions confondues, lors de son 87e match en club (Monaco + Paris). Semelle. — OptaJean (@OptaJean) January 30, 2018