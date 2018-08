Toujours pas de bonnes nouvelles du côté de l'AS Nancy Lorraine, éliminée dès le deuxième tour de la Coupe de la Ligue par Orléans. Menés 1-0, les Nancéiens sont revenus par Bassouamina avant de s'incliner sur un tir au but manqué par Modou Diagne.

Tomblaine, France

L'AS Nancy Lorraine poursuit son chemin de croix en cette fin de mois d'août. Nancy est éliminé de la Coupe de la Ligue dès le 2e tour, battu aux tirs au but par l'Us Orléans, autre formation de Ligue 2. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Nancy ne rassure toujours pas.

Da Cruz out

Didier Tholot avait décidé de conserver l'ossature de l'équipe des deux derniers matchs en procédant à quelques changements. Ainsi, Muratori, Bassi, Dalé et Ba faisaient leurs retours en tant que titulaire. Un remaniement contrarié par la blessure dès la 2e minute du capitaine Danilson Da Cruz, à la cuisse droite. Un milieu indisponible plusieurs semaines. Marchetti faisait son entrée en jeu. Ce qui ne changeait rien à l'apathie nancéienne qui pouvait mettre à son crédit une tête à bout portant de Ba dès la 6e minute, captée par le gardien. Ensuite, plus grand chose, la faute à un déchet technique préoccupant.

Bassouamina, encore

Orléans poussait en seconde période et, presque logiquement, ouvrait le score. Après avoir fait le siège de la cage nancéienne, Demoncy tentait une frappe lointaine, déviée involontairement par Séka, qui prenait à contre-pied Chernik (0-1, 59e). Dans la foulée, Nancy poussait et sur un contre très rapide. Bassouamina déposait trois défenseurs orléanais avant de transpercer du pied droit le gardien Thomas Renault. Un deuxième but en Coupe pour Bassouamina, unique buteur nancéien cette saison. Dalé avait la balle de match dans les arrêts de jeu mais sa frappe heurtait le poteau du portier orléanais.

Le match allait se jouer aux tirs au but. Les tireurs réussissaient leurs tentatives. Tous, jusqu'à Modou Diagne, le 4e tireur nancéien, qui frappait au-dessus. Nancy est éliminé et doit à tout prix arracher un résultat vendredi à Châteauroux en Ligue 2.

