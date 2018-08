Grenoble, France

Duel d'équipes en forme pour ce premier tour de la coupe de la Ligue. Leader du championnat de Ligue 2, le FC Metz accueille le GF38 (5e) ce mardi soir (20h). Un match particulier pour l'entraîneur grenoblois Philippe Hinschberger, joueur (1977-1992) puis entraîneur (2015-2017) des Grenats. "Je ne saute pas au plafond non plus. Ça a été une tranche de ma vie. J'y ai grandi, j'y ai passé 36 ans de ma vie. Mais voila, maintenant je suis passé à autre chose, je suis au GF38, et on se déplace à Saint-Symphorien pour aller chercher une qualification pour le tour suivant".

"Il y aura des rotations car il y a des garçons qui méritent de jouer" — Philippe Hinschberger

"Nous on va travailler sur la fraîcheur. On sort d'un match vendredi dernier contre Niort, on joue vendredi prochain contre le Gazélec Ajaccio. Donc il y aura des rotations car il y a des garçons qui méritent de jouer. On mettra une équipe en place qui sera compétitive."

"(La coupe de la Ligue) c'est l'une des trois compétitions dans lesquelles on est engagé, il faut les jouer à fond. Après, ces matchs rapprochés c'est très accidentogène. Faire rejouer la même équipe qui a joué contre Niort et sortir avec trois blessés je n'en vois pas l'intérêt. Il y a des garçons qui vont récupérée, d'autres vont pouvoir jouer. tout le monde a envie de se montrer, il faut jouer la dessus aussi."