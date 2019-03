EN IMAGES - Coupe de la Ligue : pourquoi Guingamp va forcément battre Strasbourg

La finale de la Coupe de la Ligue opposera l'En Avant de Guingamp au RC Strasbourg, le 30 mars à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Forcément, notre cœur penche pour les Bretons, mais on a des raisons d'y croire. Voici pourquoi l'EAG va à coup sûr battre les Alsaciens !

Le stade Pierre Mauroy en feu samedi pour la finale de la Coupe de la Ligue ! Les drapeaux bretons vont côtoyer les étendards bleu et blanc des Alsaciens. L'En Avant de Guingamp affronte le Racing Club de Strasbourg à 21h à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Si les Bretons ne brillent pas en championnat, ils nous donnent des raisons d'y croire en coupe. On vous explique donc pourquoi les Costarmoricains vont l'emporter !

Les Bretons ont le vent en coupe !

La Ligue 1 ne sourit pas beaucoup aux Guingampais cette saison. Ils n'arrivent pas à décoller du bas du classement. Mais en coupe, c'est une toute autre histoire ! Si ils échouent en huitièmes de finale de Coupe de France face à Lyon, la Coupe de la Ligue leur réussit.

En 16es de finale, les Bretons dominent Angers après une séance de tirs au but. Même scénario au tour suivant face à Nice. Strasbourg a également un beau tableau de chasse : Lille, Marseille, Lyon et Bordeaux. Mais en quarts de finale, ce sont bien les Guingampais qui signent un exploit ! Ils battent le PSG, au Parc des Princes, 2 buts à 1.

Et en demi-finales, les Costarmoricains sont menés 2-0 par Monaco mais ils relèvent la tête, égalisent et l'emportent finalement aux tirs au but (5-4).

Confrontations entre les deux clubs : avantage Guingamp

Face au Racing, Guingamp peut se féliciter d'un bilan très positif. Toutes compétitions confondues, les Bretons affichent dix victoires en 17 matchs face aux Alsaciens, qui n'en ont remporté que quatre. Les Costarmoricains ont inscrit 24 buts face à Strasbourg, on en dénombre 16 côté RCSA.

En Ligue 1, l'EAG est même invaincu depuis trois matchs à domicile. A la Meinau, le club des Côtes-d'Armor peut se prévaloir de trois succès en sept déplacements. En Coupe de la Ligue, les deux équipes ne se sont affrontées qu'une seule fois, lors de la saison 1998-1999... Et là encore, avantage pour les Guingampais : victoire des Bretons 2-1 après prolongations.

La choucroute ne peut rivaliser avec les crêpes

Et oui, désolé amis alsaciens, mais une bonne crêpe (ou une bonne galette) fait un peu plus saliver qu'une part de choucroute... Faites-vous un avis par vous-même !

Crêpes VS choucroute © Maxppp - Maxppp

Des supporters au top !

L'En Avant peut compter sur ses fans dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et ça se vérifie ! Les supporters guingampais ont été élus "meilleur public de France" de Ligue 1 en 2001, 2003, 2014, 2015 et 2017 !

Et surtout, en 2017, l’EAG est le premier club de Ligue 1 à avoir intégré ses supporters au capital de la société anonyme qui gère le club. 15.206 "Kalon" sont ainsi devenus sociétaires du club.

Chacun son tour !

Guingamp a remporté à deux reprises la Coupe de France, en 2009 et en 2014, face au Stade Rennais, mais jamais la Coupe de la Ligue. Strasbourg de son côté a déjà trois Coupes de France à son tableau de chasse, et deux Coupes de la Ligue. Ce serait donc sympa (et logique !) que les Bretons soulèvent le trophée cette fois-ci !

Et comme nous ne sommes pas (si) chauvins, voici les raisons qui pourraient laisser envisager la victoire de Strasbourg samedi.

