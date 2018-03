La finale 2017 disputée entre le PSG et Monaco au Parc OL reste dans les esprits. Sièges saccagés, fumigènes allumés par les supporters parisiens et une amende de 100 000 euros pour le club.

Mêmes équipes sur le terrain, mêmes comportements samedi soir à Bordeaux ? 6500 supporters de Monaco et 7500 supporters du club de la capitale sont attendus et les ultras parisisiens, on en annonce 800, seront très surveillés. Les cars qui les transportent seront pris en charge en fin de parcours sur l'autoroute A10 et accompagnés en convoi jusqu’au stade.

L'ancien Kop of Boulogne interdit à Bordeaux

Les pouvoirs publics ont également interdit de déplacement les ultras parisiens des groupes Karsud et surtout du Kop of Boulogne, évincés du Parc des Princes en 2010 suite au plan Leproux et qui avaient appelé via les raisons sociaux à une démonstration de force à Bordeaux.

Les autres supporters des deux équipes seront guidés vers deux lieux de rassemblement en centre ville, cours d'Albret pour les Monégasques et place de la victoire pour les Parisiens. Au total 800 policiers seront mobilisés en ville et aux abords du Matmut Atlantique.

Des forces de l’ordre qui, dans un contexte tendu par les récents événements de Trèbes et Carcssone, veilleront en tous cas à ce que ces différents groupes de supporters ne puissent pas se croiser avant, pendant et après le match.

Le plan de circulation mis en place à l'occasion de la finale. - Matmut Atlantique

L'accès au Matmut Atlantique sera restreint dès 16 heures samedi. Le boulevard Jacques Chaban-Delmas sera mis en sens unique et l'avenue de Labarde fermée à la circulation. Il vous est conseillé d'utiliser les transports en commun, la cadence des lignes B et C du tram sera renforcée.