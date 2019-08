Coupe de la Ligue : un SM Caen rajeuni pour affronter Nancy?

Caen, France

Habitué depuis cinq saisons à entrer en lice en seizième de finale avec les clubs de Ligue 1 non-européens en octobre, le SM Caen débute dès le premier tour de Coupe de la Ligue ce mardi (20h) face à l'AS Nancy Lorraine.

Intercalée entre deux journées de championnat, cette compétition réservée aux clubs professionnels peut être bénéfique pour le club de football normand.

Elle fait la part belle aux jeunes dans le groupe caennais. Neuf des dix-sept joueurs retenus n'ont pas 22 ans.

Le SM Caen chanceux au tirage

Quand Chambly se déplace en Corse (1180km) ou Rodez se rend à Grenoble (466 km), le SM Caen s'épargne la fatigue d'un déplacement. ET ce sera à nouveau le cas s'il se qualifie pour le deuxième tour.

Cela ne lui était plus arrivé depuis 2015 et la venue de l'OGC Nice.

"C'est important sur une semaine de trois matchs de ne pas se déplacer", abonde le coach caennais Rui Almeida

Faire souffler les uns et relancer les autres

"Je n'appelle pas ça faire tourner l'effectif, rectifie Rui Almeida. J'appelle ça donner l'opportunité aux joueurs qui ont travaillé très bien ces dernières semaines d'être présents sur le match."

Des joueurs comme Durel Avounou et Adama Mbengue pourraient être titularisés. Les jeunes (Brice Tutu, Evens Joseph, younn Zahary, Jas Mouaddib et Hugo Vandermersch) pourraient également se montrer.

Il n'y aura pas de changements en revanche dans les buts pour ce tour affirme le coach caennais. Rémy Riou, titulaire à Ajaccio (2-1) le sera de nouveau face à Nancy.

Faire plaisir aux supporters

Nancy sera la deuxième équipe à se rendre au Stade d'Ornano cette saison. Le premier rendez-vous des Caennais à la maison s'était mal passé lors de la deuxième journée de Ligue 2. Les Malherbistes veulent se rattraper.

"On veut changer ce qui n'a pas été bien lors du match contre Lorient (1-2) à domicile et gagner le match pour les supporters", explique Rui Almeida.

La Coupe de la Ligue peut rapporter gros

La saison passée, franchir le premier tour assurait un chèque de plus d'un quart de million d'euros. Cette compétition peut également offrir une belle épopée avec moins de tours à franchir qu'en Coupe de France.

"Bien sûr je ne suis pas fou, je ne vais pas dire ici "je veux gagner la Coupe de la Ligue mais tous les clubs en rêvent et veulent aller le plus loin possible. Il faut faire notre travail et gagner, c'est le plus important."

Le Groupe caennais : place aux jeunes

Dix-sept joueurs ont été retenus. Malik Tchokounté, Jonathan Gradit et Jan Repas seront absents. Jad Mouaddib est appelé pour la première fois dans le groupe pro cette saison. Neuf d'entre eux ont moins de 22 ans. La moyenne d'âge dépasse à peine les 24 ans.

Erwin Zélazny et Rémy Riou - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Hugo Vandermersch, Younn Zahary et Anthony Weber - Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Jad Mouaddib, Durel Avounou, Baisama Sankoh et Jessy Pi - Brice Tutu, Evens Joseph et Herman Moussaki.

SM Caen - AS Nancy Lorraine à suivre en direct sur France Bleu