Sochaux, France

C'est une habitude. Comme ce 1er tour de Coupe de la Ligue face à Brest est intercalé en pleine semaine, entre deux journées de championnat, c'est l'occasion de lancer dans l'arène les joueurs en manque de temps de jeu.

Ati Zigi dans les buts

José Manuel Aira ne dérogera pas à la règle : "certains joueurs ont beaucoup joué depuis la pré-saison, d'autres sont blessés, il y aura donc logiquement des changements", prévient l'entraîneur sochalien. A commencer par le poste de gardien : "[Lawrence Ati] Zigi sera titulaire", Maxence Prévot lui cédant sa place. Les possibilités sont nombreuses pour le technicien espagnol (qui communiquera son groupe à l'issue du dernier entraînement, ce mardi midi) : à part Markus Pavic, forfait pour encore plusieurs jours, l'intégralité de l'effectif est disponible.

Une double confrontation contre Brest... mais deux matches différents

Particularité du tirage au sort : l'affiche de ce 1er tour de Coupe de la Ligue sera de nouveau proposée... trois jours plus tard, toujours au Stade Bonal, mais pour le compte du championnat de Ligue 2. "Ce seront deux matches différents", prévient le défenseur Josema. "Les joueurs qui joueront vendredi ne seront pas les mêmes que ce mardi. Mais ça ne changera rien au plan de jeu. Tout le monde est bien préparé. Et le plus important reste le championnat", poursuit le latéral gauche, qui se définit d'abord comme un défenseur central. "Je joue où le coach me dit de jouer. Même en attaque s'il le faut !"

Retrouvailles avec deux ex !

A Brest, Jean-Marc Furlan a choisi d'emmener la totalité de son groupe en Franche-Comté, et de ne pas rentrer en Bretagne entre les deux matches. Deux de ses joueurs ne seront pas dépaysés : Julien Faussurier et Edouard Butin évoluent désormais sous les couleurs brestoises, après avoir longtemps porté la tunique jaune et bleu. Le défenseur de 31 ans est même devenu un pilier des "Ti'Zef', disputant 38 puis 37 matches ces deux dernières saisons (inscrivant 8 buts lors du dernier exercice). Quant à Edouard Butin, formé au FCSM, il a signé l'an passé dans le Finistère (6 buts en 36 rencontres), après deux saisons à Valenciennes.

Le vainqueur jouera le prochain tour à l'extérieur

La Coupe de la Ligue, c'est le moyen le plus rapide d'aller au Stade de France. La finale n'est qu'à six matches... La compétition rappelle de bons souvenirs aux Sochaliens : vainqueurs en 2004, ils avaient failli éliminer Monaco en 1/4 de finale en 2016 (1-1, 4-3 aux tirs aux buts). Pour que Bonal revive ces soirées de gala, le FCSM doit d'abord éliminer l'obstacle brestois. Le vainqueur jouera ensuite, le 28 août, sur la pelouse du Havre ou de Bourg-en-Bresse, qui s'affrontent ce mardi soir.

