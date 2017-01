Coupe de la Ligue : Sochaux vise l'exploit face à Monaco

Le FC Sochaux Montbéliard, club de ligue 2, affronte ce mardi en quart de finale de la coupe de la Ligue, à 21h le club de Monaco, deuxième de ligue 1 et meilleure attaque d'Europe.

Le FC Sochaux Montbéliard s’apprête à rencontrer au Stade Bonal ce mardi soir en quart de finale de la coupe de la Ligue l'équipe de Monaco devant plus de 15 000 supporters. L'équipe monégasque étant favori : deuxième de ligue 1 et meilleure attaque européenne; l'équipe sochalienne sera diminuée avec les absences en défense et en milieu de terrain d'Adolphe Teikeu, de Jérôme Onguéné, de Jeando Fuchs, et de Florian Tardieu.

Une victoire possible

Pour autant, le milieu de terrain Johann Ramaré croit en une victoire : "On va jouer crânement notre chance, même si elle est infime, on est convaincus que ce n'est pas mission impossible. On va tout faire pour les faire douter le plus possible. Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous booster nous pousser à faire plus, à être plus solidaires"

"Monaco, ce n'est pas mission impossible" (Johann Ramaré, milieu de terrain de Sochaux) Partager le son sur : Copier

Les supporters pas forcément très optimistes

"Monaco est l'un des plus gros morceaux qu'on pouvait rencontrer dans cette compétition" affirme Didier Georges, supporter et membre du site "Allez Sochaux", estimant que la rencontre sera "un peu compliqué on va pas se le cacher (...) Monaco se présente avec son équipe au complet contrairement à Sochaux, on est pas très optimistes. Le pronostic du cœur, c'est on l'espère un exploit, aux tirs aux buts. Le pronostic réaliste serait de perdre ce match".

"Tout le monde s'attend plutôt à une défaite (...) il existe quand même une chance" (Didier Georges, supporter de Sochaux) Partager le son sur : Copier

Déneigement de la pelouse en cours ce mardi matin au Stade Bonal

Sur son site Internet, le club de Sochaux tient à rassurer les supporters : "La fin des précipitations étant prévue à partir de 13 heures, la tenue du match pour cause d'impraticabilité de la pelouse n'est pas remise en cause".