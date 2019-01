Coupe de la Ligue : Strasbourg prive les Girondins de Bordeaux de finale (3-2)

Bordeaux, France

Les supporters bordelais n'accompagneront pas leur équipe pour une septième finale de coupe de la ligue le 30 mars au stade Pierre Mauroy de Lille. Sankharé avait pourtant écrit les premières lignes d'un scénario idéal. Mais le Racing, survolté, a fait exploser la défense girondine en moins d'un quart d'heure. Implacable.

Bordeaux devant à la pause

Strasbourg attaque cette demi-finale avec détermination et asphyxie des Bordelais dépassés. Une reprise de Mitrovic, un centre de Caci et un face à face perdu par Mothiba devant Costil. Bordeaux subit et marque... Un corner mal renvoyé par Kamara et un missile de Sankharé (0-1, 13ème).

Quand tu marques contre le cours du jeu#RCSAFCGBpic.twitter.com/tdXw7WiKDj — Scap' en l'air (@scapenlair) January 30, 2019

Un but qui assomme un Racing qui perd le fil. Pas de frayeur jusqu'à la pause pour Bordeaux en dehors d'un contact entre Sissoko et Koundé dans la surface qui vaut un ...carton jaune au Strasbourgeois.

Trois buts en onze minutes

Au retour des vestiaires, les Alsaciens repartent fort et trouvent l'ouverture sur un centre ma dégagé et repris par Ajorque (1-1, 49ème). La Meinau est en fusion et exulte six minutes plus tard quand Mothiba reprend un centre de Lala (2-1, 55ème). L'attaquant qui signe un doublé pour mettre son équipe à l'abri (3-1, 60ème).

Inadmissible... j’ai l’impression qu’on joue contre le barca ... #RCSAFCGB@girondins tu as du boulot 🤬 — Ultragigi (@Ultragigi33) January 30, 2019

Groggy, l'équipe girondine jette ses dernières forces et adoucit la note par Briand (83ème). Mais le mal était fait et la fin de saison s'annonce longue. Il ne reste à Bordeaux que le championnat et un sérieux handicap à combler pour retrouver l'Europe l'été prochain.