Coupe de la ligue : Strasbourg reçoit Bordeaux en demi-finale

Racing vs Bordeaux

Strasbourg, France

Pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue, ce mercredi, Strasbourg reçoit Bordeaux à La Meinau. Dans le viseur, la finale du 30 mars à Lille, et encore une fois le stade sera plein pour pousser derrière nos bleus. Après deux victoires en championnat face à Bordeaux, le Racing est en position de favori, mais les deux équipes restent d'un niveau très proche. Pour l'un comme pour l'autre, c'est une occasion en or.

Suivez votre match en direct et en intégralité avec les commentaires de Luc Dreosto et Claude Spreng. Retrouvez votre avant match à 18h et coup d'envoi à 18h45.

Racing Club de Strasbourg - Bordeaux : les grands moments (à suivre)

-

Le prochain match du Racing dans le cadre de la ligue 1 se jouera face à Saint-Etienne pour la 23e journée, dimanche 3 février à 17h, début de votre avant-match à 16h30.