Bordeaux, France

Un match de Coupe de la Ligue, un mardi en fin d'après-midi à Toulouse, dans un stade qui devrait sonner creux... Le décor n'aura pas grand chose de motivant pour les joueurs des Girondins de Bordeaux. C'est dans la gravité de la situation qu'ils devront puiser la motivation. Et garder à l'esprit que leur entraîneur, Jocelyn Gourvennec, n'a jamais été autant menacé.

Car la colère des Ultramarines, qui ont scandé "Gourvennec, démission !" et ont quitté leur tribune à la mi-temps du match contre Strasbourg, n'est pas redescendue ce week-end. Ils ont provoqué une réunion de crise au Haillan, avec Stéphane Martin et Jocelyn Gourvennec. Et ont de nouveau réclamé la tête de l'entraîneur. "Je ne veux pas commenter ça et faire part de mes sentiments, leur a répondu le technicien breton. Je pense que c'était une bonne chose de rencontrer les Ultras. Je ne peux pas leur en vouloir sur le constat de la mauvaise passe de l'équipe".

Les Ultramarines ont déserté leur tribune vendredi soir. © Maxppp - Maxppp

La Coupe de la Ligue comme objectif majeur

La Coupe de la Ligue avait été érigée en objectif en début de saison, surtout que la finale, aura lieu au Matmut Atlantique de Bordeaux, le 31 mars prochain. Cette ambition est devenue obligation de résultat. Et, avant de penser à une finale forcément soumise aux aléas des tirage au sort, il faudra surtout penser à ne pas se faire éliminer d'entrée, dans un derby de la Garonne pas comme les autres. Comme Bordeaux, Toulouse est loin de ses objectifs initiaux en championnat (17e de Ligue 1), et, comme Jocelyn Gourvennec, Pascal Dupraz a été chahuté par ses supporters. Mais le TFC a su regagner, lui, ce week-end à domicile, en dominant Caen (2-0).

La défense bordelaise, dépassée, vendredi, sur le troisième but signé Martin Terrier. © Maxppp - Maxppp

Alors, cette parenthèse de la coupe, même si Bordeaux semble y jouer une partie se sa saison, et Jocelyn Gourvennec de son avenir, doit permettre à Bordeaux d'oublier ses tracas du championnat. "C'est la coupe, c'est différent, martèle l'entraîneur. On passe ou ça s'arrête. On rit, ou on pleure. On veut s'offrir un quart de finale en janvier, et aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte".

Toujours sans Malcom

Face à des Toulousains dont on ignore le degré d'intérêt qu'ils portent à la Coupe de la Ligue, Jocelyn Gourvennec part en mission : "Je mettrai ce qui me paraissent le plus costaud dans la tronche". Mais fait face à une attaque décimée. Après Gaëtan Laborde, un deuxième avant-centre va être absent plusieurs mois, Alexandre Mendy, qui souffre d'une entorse des ligaments croisés. Ne laissant plus que la possibilité Nicolas De Préville comme avant-centre de métier. Malcom n'est toujours pas remis de son entorse contractée à Dijon. En défense, Igor Lewczuk "a toujours mal au genou", Olivier Verdon est également forfait.

Football : L'attaquant des @girondins de #Bordeaux, Alexandre Mendy, devrait se faire opérer. Il souffre d'une entorse des ligaments croisés. pic.twitter.com/7ORFV8TONp — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 11, 2017

Alors, faut-il remettre ceux (Otavio, Jovanovic, Cafu...) qui ont failli contre Strasbourg, devant cette absence d'alternative ? Ou les remplacer par des jeunes (Carrique, Youssouf, Taha), aperçus dans le groupe ces dernières rencontres ? Jocelyn Gourvennec a en tout cas décidé de ressortir Maxime Poundjé de la cave. Depuis le début de saison, le latéral gauche n'avait pas été retenu une seule fois dans le groupe girondin. En tout cas, quelque soit les joueurs, la qualification est obligatoire. Sinon, on se rappellera que Willy Sagnol avait été débarqué après une défaite à Toulouse (4-0), en mars 2016.