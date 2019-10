Coupe de la Ligue - Toulouse : de nombreux absents à Niort

Toulouse, France

Toulouse ouvre sa campagne de Coupe de la Ligue sur la pelouse de Niort (Ligue 2) ce mercredi soir. Le coach Antoine Kombouaré doit faire avec de nombreuses absences.

Kombouaré : "Les absents ? Pas une excuse"

Koulouris et Vainqueur souffrent des adducteurs et sont ménagés. Ibrahim Sangaré a un pépin à un genou et Kelvin Amian est touché aux ischios. _"J'ai l'espoir de les récupérer samedi mais on se concentre d'abord sur Niort," e_xpliquait Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Des absences qui s'ajoutent à celles de Shoji, Rogel, Saïd. "Il ne faut surtout pas que ce soit une excuse. La meilleure façon de préparer la réception de Lyon, c'est de se qualifier."

Seul retour à noter, celui du défenseur Mathieu Goncalves.

Place aux jeunes ?

Face à cette pénurie, notamment en défense centrale, on devrait voir des jeunes sur la pelouse du Stade René-Gaillard. "Les jeunes sont prêts pour jouer. Ils vont apporter leur insouciance. Ils ont moins de doute, ils ont cette confiance que n'ont pas certains. C'est une belle occasion pour eux de montrer qu'à Toulouse on a un bon centre de formation."

Mauro Goicoechea dans les buts

Pour ce match de Coupe de la Ligue, on changera de gardien du côté du TFC. Mauro Goicoechea gardera les cages toulousaines ce mercredi soir.