Joeclyn Gouvrvennec va-t-il encore pouvoir tenir encore longtemps ? Le coach girondin le répétait cette semaine, il "ne pourra pas tenir ce discours optimiste éternellement". Et, quatre jours après une défaite humiliante contre Strasbourg (3-0), ses joueurs ont encore déçu à Toulouse, malgré une carotte appétissante, une coupe de la Ligue dont la finale se jouera dans leur stade. Mais sans eux, donc.

Pourtant, avoir changé le système ce mois-ci, l'entraîneur Bordelais avait changé les hommes, six par rapport à la claque reçue contre Strasbourg. Relançant Plasil comme titulaire, pour la troisième fois de la saison, offrant leurs premières minutes de la saison à Prior, préféré à Costil dans le but, et à Maxime Poundjé. Et en mettant François Kamano en pointe, décalant Nicolas De Préville sur le côté.

Jaroslav Plasil pris dans la nasse toulousaine. © Maxppp - Maxppp

Pourtant, tout aurait pu être différent, si les Girondins avaient marqué dès la 2e minute par Kamano. Sur un corner bien frappé par De Préville, Lafont manquait complétement sa sortie, mais Amian repoussait la tentative du Guinéen sur la ligne. Un seul frisson, ensuite, lorsque Jean voyait son but refusé, pour un très léger (mais bien réel) hors-jeu (14e). Ensuite, plus grand chose, mis à part d'un match d'un très faible niveau technique, entre longs ballons balancés devant, contrôles ratés, et une passe de Gianelli Imbula directement pour ... Jocelyn Gourvennec sur le banc. Finalement, l'animation venait des tribunes avec les réguliers "Gourvennec, démission" lancés par les Ultras bordelais.

Un pénalty sévère

Mais, sur le pré, les Toulousains continuaient d'en faire un peu plus, et, comme souvent dans ces cas-là, allaient bénéficier de plus de réussite que l'adversaire. Lancé sur le côté droit de la surface, Jean s'écroulait, après un léger contact avec Lerager. M.Gautier sifflait pénalty, ce qui rendait fou Jocelyn Gourvennec, qui se plaignait de deux fautes au moins aussi importantes non sifflées au départ de l'action. Sans trembler, Gradel transformait (36e), alors que Prior était parti du bon côté. La réaction bordelaise était timide, même si Kamano envoyait sa tête flirter avec le poteau, sur un centre de Sabaly (44e).

Contact entre le Bordelais Lerager et le Toulousain Jean. M.Gautier sifflera penalty © AFP - AFP

Las, les Girondins allaient être punis dès la reprise, sur un nouveau coup de pied arrêté. Toivonen déviait du crâne une première tête de Jullien au fond des filets (50e), après que Pellenard, pourtant au contact du Suédois au début de l'action, n'ait totalement lâché le marquage. Comme à Strasbourg, les Girondins sonnés par ce but, mettaient du temps, beaucoup de temps à réagir, timidement, sur un coup franc de De Préville sorti par Lafont (70e). Les entrants, Vada, et le très jeune Taha, n'apportaient finalement pas grand chose, sinon de renforcer le sentiment d'impuissance. Même une frappe de Sabaly juste à côté ne faisait pas trembler les Violets (79e).

Yannick Cahuzac félicite Max-Alain Gradel, auteur de l'ouverture du score. © Maxppp - Maxppp

Alors, que faire ? Les Girondins doivent encore jouer deux fois en une semaine, à Nice dimanche, et contre Montpellier mardi. Après avoir changé le système, sortis certains joueurs du placard, quel levier Jocelyn Gouvennec peut-il encore actionner ? L'actionnaire et la direction décideront-ils d'utiliser celui du changement d'entraîneur ? Si oui, avant ou après la trêve ? Cela invaliderait totalement la politique sportive et le recrutement de cet été, avec des joueurs choisis par Gourvennec. Mais si la courbe des résultats ne s'inverse pas, l'issue apparaît inéluctable.

La fiche du match

Toulouse FC - Girondins de Bordeaux

A Toulouse (Stadium Municipal)

8 851 spectateurs

Arbitre : M.Gautier

Buts : Gradel (36e, sp), Toivonen (50e) pour Toulouse

Avertissements : Jullien (39e), Jean (47e) pour Toulouse, Poundjé (11e), De Préville (44e) pour Bordeaux

Toulouse : Lafont - Yago, Diop (c), Jullien, Amian - Gradel (Michelin, 65e) Cahuzac, Imbula, Jean (Sylla, 81e) - Toivonen (Sanogo, 74e), Delort

Bordeaux : Prior - Sabaly, Toulalan (c), Pellenard, Poundjé (Youssouf, 85e)- Plasil, Sankharé, Lerager (Vada, 60e) - Cafu (Taha, 60e), De Préville, Kamano