Coupe de la Ligue : Toulouse chute à Lyon et quitte la coupe de la Ligue en huitième de finale

La coupe de la ligue est finie pour le TFC et Koulouris

Toulouse, France

CA ne pouvait pas plus mal commencer ce mercredi soir pour le TFC, qui encaisse un premier but, signé Traoré, dès la deuxiéme minute de la rencontre, sur la premiére occasion des lyonnais. Dans un Groupama Stadium qui sonne creux, avec ses 21 900 spectateurs, les toulousains ne baissent pas les bras pour autant mais Jean Lucas fait le break, un quart d'heure plus tard, d'une magnifique frappe de loin.

Toulouse à la rue défensivement mais plutôt intéressant offensivement avec cinq tirs à son actif, à la demi heure de jeu. Une envie qui n’empêchera pas les hommes d'Antoine Kombouaré de regagner les vestiaires la tête basse.

Un début de deuxiéme mi-temps prometteur

Visiblement le discours du coach a porté, en plus certainement d'avoir fait trembler les murs, et Toulouse repart pied au plancher avant de réduire la marque, à la 48me minute, grâce à une superbe frappe croisée de Manu Koné qui inscrit son premier but chez les pros.

Les toulousains qui insistent, face à des lyonnais beaucoup plus empruntés que lors du premier acte. Fausse impression puisque sur une nouvelle boulette de la défense toulousaine Traoré signe son doublé de la soirée d'une frappe croisée du droit qui termine au ras du poteau des buts de Goicoechea, contraint à la parade dans les minutes suivantes.

Le match s'éteint ensuite doucement jusqu'au quatrième but lyonnais, signé Terrier à la 90me minute. C'est fini et le TFC quitter la dernière coupe de la Ligue sur ce score de 4 à 1.

Toulouse ira à Nice samedi soir pour le dernier match de la phase aller du championnat. Et s’éviter une neuvième défaite consécutive en Ligue 1.