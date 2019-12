Coupe de Ligue : le Stade Rennais entre en piste à Amiens

Le 18 septembre le couperet tombait pour la Coupe de la Ligue. Faute de diffuseur pour la période 2020-2024, le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel décidait de sa suppression.

Exempté de seizième de finale, car qualifié en coupe d'Europe, le Stade Rennais fait donc son entrée ce mercredi face à Amiens. Une Coupe de la Ligue qui n'a que rarement sourit aux Bretons avec un seul véritable souvenir marquant, une défaite en finale face à Saint-Étienne (1-0) en 2013. Autrement le Stade Rennais et la Coupe de la Ligue c'est 16 éliminations avant le stade des quarts de finale depuis sa création en 1994. Pas vraiment suffisant pour faire naître une histoire d'amour avec la compétition.

"J'ai une appétence pour tous les matchs assure pourtant Julien Stéphan. Quand on est compétiteur, à chaque fois qu'on aborde une rencontre, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Ce sont des compétitions excitantes car ce sont des compétitions sans filet. Soit ça passe, soit ça casse."

À Amiens le coach Breton devrait de nouveau faire tourner. Son équipe dispute sa huitième rencontres en 25 jours et la réception de Bordeaux samedi pour le dernier match de l'année sera un rendez-vous important. Ce mercredi c'est donc de nouveau l'occasion de maintenir une concurrence saine et porteuse en ce moment (le Stade Rennais est sur cinq victoires consécutives). Là est peut-être d'ailleurs l’intérêt majeur de cette Coupe de la Ligue et puis le stade de France et la finale ne sont pas loin. Trois matchs. On aurait bien envie d'y retourner au printemps.

Pour le déplacement à Amiens le Stade Rennais devra se passer de Clément Grenier. Le milieu de terrain souffre d'une blessure musculaire au mollet. Touché à la tête à Lyon, Faitout Maouassa est très incertain.