Coupe des Landes de foot : on connait les demi-finales

Les 18 et 19 mai prochain, Tarnos affrontera Hagetmau et Aire-sur-l'Adour jouera contre Saint-Paul-les-Dax pour les demi-finales de la Coupe des Landes de football.

Département Landes, France

Le tirage au sort a parlé : les deux clubs de régionale 3 Tarnos et Hagetmau s'affronteront, à Saint-Paul le 18 mai prochain en demi-finales de la Coupe des Landes de football, tandis qu'Aire-sur-l'Adour, également en régionale 3, jouera contre Saint-Paul-les-Dax, le favori de régionale 2, à Morcenx le 19 mai.

Ça fait longtemps que les footballeurs de Tarnos n'ont pas connu le dernier carré de la Coupe des Landes

Pour Tarnos, c'est le retour dans le dernier carré, après sept années. "On est content ! parce _qu'on a trois équipes en demi-finales de Coupe des Landes_, on a nos seniors, nos 19 et nos 17" sourit Pascal Dumas, le président du club de Tarnos, "c'est une belle année, et pour nos seniors, ça reflète la progression qu'on a a depuis deux ans."

La finale de la Coupe des Landes se jouera au Stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan le 15 juin prochain