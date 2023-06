Coupe du Grand Est : Hombourg-Haut veut être le premier club mosellan à soulever ce trophée

Hombourg-Haut va-t-il être le tout premier club mosellan à remporter la Coupe du Grand Est de foot ? Réponse ce samedi , à l'issue de la finale qui opposera la SSEP à Epernay . Ce match va se dérouler sur la pelouse du stade Gasser à Raon l'Etape, dans les Vosges.

Les Spartiates, c'est le surnom donné aux joueurs de Hombourg-Haut, viennent d'être promus en Régional 1, alors que le club champenois vient, lui quitter la N3. Alors c'est du 50-50 ou pas ? France Bleu Lorraine a posé la question à Ludovic Guerriero , le capitaine du club de Hombourg-Haut.

Une première finale à 38 ans

A Hombourg Haut, le capitaine est un ancien joueur pro qui a notamment porté les couleurs du FC Metz, de l'ASNL, de Châteauroux, et de l'AC Ajaccio : à 38 ans, Ludovic Guerriero va disputer la toute première finale de sa longue carrière professionnelle et en amateur (Sarreguemines, Merlebach et SSEP). Le natif de Forbach reconnaît que " c'est une situation assez drôle, mais il ne veut pas manquer cette belle occasion de gagner un trophée ".

Ludovic Guerriero, capitaine de la SSEP © Maxppp - Karim Siari

Le club de Moselle-Est pourra compter sur le soutien de ses fidèles supporters : en bus ou en voitures, 350 ultras de la SSEP sont attendus ce samedi, au stade Gasser.

L'an passé, ce sont les Vosgiens de Thaon qui avaient remporté ce trophée.