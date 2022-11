Coupe du monde : 25 Bleus pour défendre le titre, les paris assumés de Didier Deschamps

A moins de dix jours du début de la Coupe du monde, on connaît la liste des joueurs de l'équipe de France qui se rendront au Qatar. Didier Deschamps a dévoilé les 25 heureux élus et a assumé le choix d'une liste élargie. Le sélectionneur des Bleus a choisi de laisser de côté certains de ses principes, notamment en faisant appel à des joueurs toujours en convalescence.

C'est le cas pour le vice-capitaine Raphaël Varane, touché à la cuisse, de Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) ou de Jules Koundé (cuisse). "DD" a également franchi un tabou en décidant de convoquer Karim Benzema et Olivier Giroud à la fois. "Je ne suis pas têtu, borné", s'est justifié le coach devant la presse. Alors qu'il a jusqu'au 21 novembre, veille du premier match de la France, pour faire des ajustements dans son groupe en cas de pépin physique sérieux, Didier Deschamps a refusé de se priver du moindre cadre, à l'exception du gardien n°2 Mike Maignan, touché à un mollet et écarté au profit de Steve Mandanda, 37 ans, et Alphone Areola.

Autour du capitaine Hugo Lloris et du redoutable trident offensif formé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema, tous les autres joueurs convalescents sont ainsi intégrés à l'effectif. Seront-ils remis à temps ? L'inquiétude entoure le secteur défensif, faisant peser le risque d'une rechute ou d'un manque de rythme pour la phase de groupes, comme au Mondial-2002 avec Zinédine Zidane, ou à l'Euro-2008 avec Patrick Vieira, deux mauvais souvenirs. "A partir du moment où je les mets, c'est qu'ils sont censés être aptes pour le premier match", le 22 novembre contre l'Australie, a déclaré Deschamps qui, face aux incertitudes, s'est résolu à élargir sa liste jusqu'à 25 joueurs.

"Confiance" en Giroud

Intenable à 36 ans avec l'AC Milan, Olivier Giroud a su se rendre indispensable à son sélectionneur et jouera sa troisième Coupe du monde. Avant de viser au Qatar le record de 51 buts détenu par Thierry Henry, qu'il talonne de deux unités, l'ancien joueur d'Arsenal et Chelsea voit sa longévité récompensée en devenant le joueur de champ tricolore le plus âgé de l'histoire à participer à un Mondial.

Ce n'était pas gagné. Depuis l'Euro-2021, Deschamps avait toujours laissé le Chambérien de côté lorsque Benzema était disponible, jugeant "difficile" pour Giroud d'accepter, avec ses états de service sous le maillot bleu, un rôle de doublure sans grincer des dents. Mais les performances du "phénix" tricolore, autant que les soucis physiques de Benzema, Ballon d'Or touché par des douleurs à une cuisse, ont fini de convaincre "DD". "S'adapter n'est pas se contredire, il faut tenir compte de la réalité du moment", a-t-il commenté. "J'ai confiance en Olivier, sur et en dehors du terrain".

Un choix que salue Bixente Lizarazu, consultant football de franceinfo et champion du monde 1998. "Je suis très heureux qu'Olivier Giroud soit dans cette liste parce qu'il le mérite, parce qu'il a tout fait pour et qu'il est excellent avec le Milan AC et l'équipe de France. C'est un joueur d'équipe et que ce sera un super numéro deux de Karim Benzema, je n'ai pas de doute".

Un milieu trop jeune ?

Aux côtés de Mbappé et Griezmann, indispensables de la ligne offensive, Deschamps invite Kingsley Coman et Christopher Nkunku à leur premier Mondial, et en offre un deuxième à Ousmane Dembélé. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, duo totem de 2018, le milieu de terrain sera composé d'Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, épaulés par le Monégasque Youssouf Fofana, le Madrilène Eduardo Camavinga et les Marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.

Un milieu de terrain qui inquiète Bixente Lizarazu. "Ce milieu de terrain est inquiétant, car il est inexpérimenté", juge-t-il. "C'est le point d'interrogation, ce sera la jauge de cette Coupe du monde". Tchouaméni ne compte que 14 sélections, Rabiot n'en a qu'une trentaine et devraient devenir les milieux de terrain titulaires. "De ce milieu de terrain dépendra notre parcours", estime Bixente Lizarazu.

Le niveau de forme de la défense en question

En défense, les inconnues persistent. Kimpembe n'a disputé que 70 minutes depuis début septembre, victime d'une lésion à une cuisse puis d'un coup au tendon d'Achille la semaine dernière. Varane n'a pas rejoué depuis son inquiétante blessure du 22 octobre. Mais ils sont au rendez-vous. "Presnel sera disponible pour le match du PSG ce weekend. Pour Raphaël, ça va dans le bons sens, il ne jouera pas (avec Manchester United) mais il pourra être disponible pour le premier match", a tenu à rassurer Deschamps.

Les deux défenseurs seront accompagnés par Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano et les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, capables de jouer au centre comme sur un côté. Ce dernier aura le bonheur de partager un Mondial avec son cadet Theo, devenu indiscutable depuis un an. A gauche, ni Lucas Digne ni Ferland Mendy ne sont là. A droite, Jonathan Clauss, profil idéal dans une défense à cinq, reste à quai. Deschamps l'a d'ailleurs clairement annoncé : à Doha, il remettra en place une défense à quatre, force du Mondial russe.

Pour Bixente Lizarazu, la forme des joueurs appelés en défense est l'inconnue. "Il y a l'état de forme et il y a la rechute possible des joueurs qui ont été blessés. Il y a des joueurs qui peuvent jouer en défense centrale mais qui peuvent jouer aussi arrières latéraux", considère le champion du monde 1998. Il nourrit quelques regrets concernant la non-sélection de Lucas Digne. "Il a déjà raté la Coupe du monde en 1998 et là il n'est pas pris. Je considère qu'il a toujours tenu sa place. Ce que j'attends maintenant c'est de savoir dans quel système on va jouer par rapport aux défenseurs que l'on a", conclut-il.