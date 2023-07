Coupe du monde 1998 : 25 ans après des étoiles toujours pleins les yeux pour les acteurs du football nordistes

Deux buts de Zidane et un but de Petit ont permis à la France d'être championne du monde en 1998, victoire finale 3-0 face au Brésil.

Le 12 juillet 1998, la France entrait en liesse. Deux buts de Zidane et un but de Petit propulsaient les Bleus sur le toit du monde. Une première étoile pour les champions du monde après avoir battu le Brésil (3-0). Vingt-cinq ans après, les Nordistes se souviennent encore de cette épopée.

"On avait fait pression auprès de Claude Simonet, président de la fédération française de football à l'époque pour assister au match. J'étais au piquet de corner à droite et je ne le regrette pas puisque c'est là où Zidane a mis ses deux buts de la tête. On ne peut pas l'oublier même 25 ans après ", se souvient avec le sourire le Berckois aujourd'hui âgé de 80 ans Fernand Duchaussoy. Il était le président de la ligue de football Nord-Pas-de-Calais en 1998.

"Dans un autre monde"

"Ce qui m'a le plus marqué lors de cette finale, c'est Aimé Jacquet qui est venu le long de la touche, tout près, pas par rapport à moi. Il était statique, dans un autre monde. Il regardait la foule comme ça, il n'en revenait pas lui-aussi d'avoir fait ce parcours tellement il avait été critiqué avant la Coupe du monde", détaille Fernand Duchaussoy.

Le Nord a participé activement à cette Coupe du monde puisque Lens avait accueilli plusieurs matchs dont France-Paraguay en 8es de finale. A l'époque Laurent Blanc avait permis aux Bleus de se hisser vers les quarts de finale au but en or. "Pour moi le parcours de l'équipe de France a commencé avec ce but" explique l'ancien président de la ligue de football Nord-Pas-de-Calais.

Et pourtant ce 8es de finale a eu du mal à se remplir à Lens. "On a fait vendre des places par centaine la veille du match pour essayer de remplir le stade. On m'a demandé de vendre 500 places le samedi pour le match du dimanche car elles étaient restées en stock à la fédé", poursuit Fernand Duchaussoy.

"J'ai assisté à la totalité des matchs à Lens, Danemark Allemagne, sinistre mémoire puisque l'on se rappelle du gendarme Nivel (gendarme agressé aux abords du stade Bollaert lors du match Allemagne-Yougoslavie, ndlr). Il y avait aussi l'Espagne aussi avec le roi mais le match qui m'a le plus marqué pour son ambiance c'est la Jamaïque", livre le Berckois. Vingt-cinq ans après, il n'a pas oublié un détail de cette épopée des Bleus.