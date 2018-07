Auteur d'un but fantastique, ce samedi, en huitièmes de finale de la coupe du Monde, le Maubeugeois Benjamin Pavard a participé à la victoire des Bleus contre l'Argentine (4-3). C'est la première fois depuis 1998 et Lilian Thuram qu'un défenseur français marque dans un Mondial.

Maubeuge, France

Le 8 juillet 1998, Lilian Thuram marquait à deux reprises contre la Croatie, en demi-finale de la Coupe du monde. Ce fut d'ailleurs les premières et seules réalisations du défenseur français. 20 ans plus tard, pratiquement jour pour jour, Benjamin Pavard l'a imité.

La France bat l'Argentine (4-3) ⚽⚽⚽⚽🇫🇷 Revivez le festival de buts de ce huitième de finale de la Coupe du monde de football en Russie commenté sur France Bleu par @xaviermonferran ⤵⤵⤵ #FRAARG#WorldCuppic.twitter.com/2rhQDIjusz — France Bleu Sport (@francebleusport) June 30, 2018

"Quand j'avais six ans, je jouais attaquant"

D'une reprise de volée magistrale, le Maubeugeois de 22 ans a ouvert son compteur but avec l'Equipe de France, ce samedi, contre l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial (4-3). Comme Lilian Thuram deux décennies plus tôt, il a permis à son équipe, mal embarquée, de se remettre dans le droit chemin.

Le but de Benjamin Pavard. © Maxppp -

Les journalistes n'ont pas été les seuls à voir des ressemblances entre les deux défenseurs. Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore à lui aussi glissé un petit mot au joueur de Stuttgart à la fin du match. "Le coach m'a dit : il y a un latéral droit qui a mis la même que toi il y a 20 ans, raconte Benjamin Pavard, toujours sur son petit nuage. J'espère qu'il y en aura d'autres. Quand j'avais six ans je jouais attaquant, mais c'était il y a vraiment longtemps. Je marque rarement, et là marquer ce but là c'est que du bonheur."

Avec cette réalisation, une des plus belles de ce Mondial, Benjamin Pavard a largement rattrapé sa petite erreur en fin de première mi-temps. Alors que les Bleus menaient au score, il commet une faute sur Angel Di Maria. Le coup franc entraîne l'égalisation de l'Albiceleste.

Au prochain tour, l'Equipe de France affrontera l'Uruguay. Mais pour le moment, Benjamin Pavard savoure son petit exploit. "Je vais m'en souvenir longtemps, souriait-il en zone mixte, après le match. Je ne savais pas quoi faire comme célébration, du coup je suis allé vers le banc de touche (rires)"

France-Uruguay, c'est l'affiche de ces quarts de finale de la Coupe du monde. Le match est programmé vendredi 6 juillet à 16 heures et c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu.