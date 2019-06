Coupe du monde 2019 : l'Espagne écrit une page de son histoire, au Stade Océane du Havre

Sans marquer, l'Espagne et la Chine se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce lundi (0-0). Une première dans l'histoire, pour les joueuses ibériques.

Le Havre - France

Sans briller et sans marquer, malgré une nette domination, les footballeuses espagnoles ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, ce lundi. Un nul face à la Chine, également qualifiée, a suffi (0-0).

Devant près de 12.000 spectateurs, les partenaires de Virginia Torrecilla (ex Montpellier) et Irene Paredes (PSG) ont écrit une page historique de leur football, au Stade Océane du Havre. La même enceinte dans laquelle elles avaient obtenu leur première victoire dans un mondial, le 8 juin dernier. Cette fois, nouvelle première, puisque jamais les joueuses ibériques n'étaient parvenues à sortir des poules. Elles terminent finalement deuxièmes de leur groupe, derrière l'Allemagne, et devant l'adversaire du jour.