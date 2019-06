Coupe du monde 2019 : le Stade Océane du Havre envoie la France en quart de finale

Le Havre - France

L'équipe de France a eu chaud, ce dimanche, dans le Stade Océane du Havre, mais les Bleues sont finalement parvenues à décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football, face au Brésil (2-1), à l'issue d'une prolongation étouffante. Pour atteindre l'objectif, les françaises ont pu compter sur le soutien sans faille d'un public bouillant : près de 24.000 supporters "bleu, blanc, rouge" qui n'ont cessé de les encourager, y compris dans les moments difficiles. Particulièrement chauds, les "Irrésistibles" ont mis l'ambiance, dans le kop (tribune nord), aidés notamment par les supporters du HAC, le club résident.

Reportage de Bertrand Queneutte :

Par toutes les émotions

Dans une première période assez pauvre dans le jeu, l'attaquante de Montpellier Valérie Gauvin s'est d'abord vue refusée un but par l'arbitre (VAR), avant d'ouvrir la marque en seconde. Ensuite, le Brésil a donné des sueurs froides aux tricolores : une égalisation, un but refusé pour hors-jeu, et un sauvetage sur sa ligne de Griedge Mbock en prolongation.

Finalement, moins émoussées physiquement, les françaises ont trouvé les ressources pour venir à bout des brésiliennes, grâce à une réalisation de Amandine Henry, et s'éviter une insoutenable séance de tirs au but.

LES REACTIONS SUR FRANCE BLEU :

Eugénie Le Sommer : attaquante, elle se dit soulagé et satisfaite du résultat.

Wendy Renard : défenseur central, elle salue et remercie le public normand.

Griedge Mbock : défenseur central, elle s'est illustrée par un sauvetage quasiment sur sa ligne, en prolongation.

Valérie Gauvin : attaquante, elles reconnaît que la France a eu des difficultés à battre cette équipe brésilienne.