Coupe du monde 2019 : jamais moins de 10.000 spectateurs au Stade Océane du Havre

Le Havre - France

Avant le début des quarts de finale, le Stade Océane du Havre (24.000 places) se classe cinquième en matière de taux de remplissage (70,3%) parmi les huit villes qui ont, jusque-là, accueilli des matchs de Coupe du Monde (Lyon n'entrera dans la danse qu'à partir des demi-finales). En tête : Valenciennes(89%), devant Grenoble (88%), Paris et Reims. Au total, le Stade Océane a attiré 77.224 spectateurs sur ses cinq matchs de poule (120.000 places), avant de se remplir complètement pour la réception de l'équipe de France en huitième de finale.

Un seul match à guichets fermés : France - Brésil

Annoncé à guichets fermés, le cinquième match entre la Suède et les Etats-Unis ne l'a finalement pas été (22.418). En réalité, seul le huitième de final de l'équipe de France a permis de remplir tous les sièges mis à disposition.

Alors, décevant ou encourageant ? D'abord, on peut noter que tous les horaires n'étaient pas idéaux (15h et 18h, parfois). Se rappeler, aussi, que les trois quarts des sièges étaient vides, la saison dernière, lors des matchs de l'équipe locale (Havre AC) en Ligue 2. Se dire, par ailleurs, qu'il ne s'agit que de la première compétition féminine internationale de football organisée en France et que les français se prennent malgré tout au jeu. Que certes, le Stade Océane du Havre ne fait pas le plein, mais qu'il n'a jamais attiré moins de 10.000 spectateurs. et que les affiches qu'il a proposé en ont même séduit plus de 20.000 à quatre reprises en comptant le quart de finale à venir. Quatre matchs qui entrent ainsi dans le top 10 de ses affluences depuis sa création en 2012.

Enfin, constater par rapport au classement du taux de remplissage, que l'enceinte de Grenoble, par exemple, est plus petite et que le taux peut ainsi être plus élevé qu'en Normandie, même avec moins de spectateurs.

Reportage de Bertrand Queneutte, avec des supporters & la joueuse espagnole Virginia Torrecilla

Reportage Bertrand Queneutte - France Bleu Normandie Copier