Coupe du monde 2022 : bilan positif pour les bars du centre-ville d'Amiens

Les Bleus ont partagé un moment de ferveur avec 50 000 supporters ce lundi 19 décembre, place de la Concorde à Paris. Le jour d'après, c'était aussi le moment de faire les comptes pour les bars. Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde de football face à l'Argentine, le bilan est positif pour les professionnels.

Dans le centre-ville d'Amiens, Pierre Rasse tient le bar-restaurant Le café. Le dernier weekend de compétition, il a écoulé 450 litres de bières. 15 futs vides de 30 litres sont entassés au fond de sa cave : "C'est un gros bilan. On a vendu que ça", explique le patron tout sourire. Cela représente près de 4 000 euros de chiffre d'affaires. "C'est environ 75% de ventes comparé à il y a quatre ans, alors que l'on a pas la terrasse et on ne gagne pas."

Le froid n'a pas freiné les supporters

Les bars du centre-ville d'Amiens ont commencé à se remplir à partir des huitièmes, voir des quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré les températures, notamment dimanche soir, certaines terrasses étaient remplies. "On ne va pas se plaindre", s'exclame Florian Alonso, responsable du bar le Manneken Pice, dans le quartier Saint-Leu.

"On ne pensait pas voir autant de monde, avec le froid dehors. Il a plu aussi dimanche, continue le barman. Les gens ont quand même réservé des tables sur la terrasse pour voir le match. Ce sont des réunions importantes pour tout le monde. On est contents, c'était très bien !" À la différence de son confrère, ce professionnel a vendu plus de boissons chaudes que de bières lors de la finale. Florian Alonso pense avoir servi environ 150 pintes en deux heures dans son établissement.

Le champagne est resté dans les caves...

Les bars d'Amiens n'ont toutefois pas écoulé de champagne pendant cette Coupe du monde. Les bouteilles sont toujours au fond des caves, suite à la défaite des Bleus en finale. "C'est dommage, on avait du stock", lance le patron du bar-restaurant Le café.