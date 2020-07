Coupe du Monde 2022 de football au Qatar : le calendrier dévoilé par la FIFA

La FIFA a dévoilé ce mercredi le calendrier pour la prochaine Coupe du Monde de football 2022, organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il y aura des rencontres l'après-midi et le soir.

Matchs de poules du 21 novembre au 2 décembre

Les matchs de poules se disputeront du 21 novembre au 2 décembre, avec quatre rencontres par jour. Ces dernières seront étalées sur quatre plages horaires différentes, à 13h, 16h, 19h et 22h dans huit stades qataris.

Huitièmes de finale du 3 au 6 décembre

Les huitièmes de finale auront lieu du 3 au 6 décembre 2022, avec deux rencontres prévues par jour. Un match à 16h et l'autre à 20h.

Quarts de finale les 9 et 10 décembre

Viennent ensuite deux jours de repos les 7 et 8 décembre avant d'enchaîner avec les quarts de finale les 9 et 10 décembre 2022. Même principe que les huitièmes : deux rencontres sont prévues par jour, à 16h et 20h. Les joueurs auront droit de nouveau à deux jours de repos, les 11 et 12 décembre.

Demi-finales les 13 et 14 décembre

Les deux demi-finales se joueront les 13 et 14 décembre, toutes les deux à 20h avant deux nouvelles journées de repos les 15 et 16 décembre.

Finale le 18 décembre à 16h

Enfin le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre 2022 à 16h au Khalifa International Stadium, d'une capacité de 80.000 places et la finale de la Coupe du Monde 2022 se disputera le 18 décembre au Lusail Stadium à 16h.

La FIFA indique sur son communiqué que les places pour les matchs de la Coupe du Monde seront mises en vente uniquement sur internet fin 2020.