Arrivé au Qatar avec le statut de remplaçant, le Girondin (16 sélections), central de formation, s’est installé sur le côté droit de la défense française. A 24 ans, il s’apprête à disputer ce mercredi face aux Lions de l'Atlas la première demi-finale de coupe du monde de sa jeune carrière.

ⓘ Publicité

Le Maroc a tenu tête à quatre grandes nations européennes dans ce Mondial. Etes-vous inquiet ?

Inquiet, non mais on sait que c’est une équipe qui réalise un parcours exceptionnel en coupe du monde, qui a déjà battu de très grandes nations. Donc c’est un match qu’on va prendre au sérieux. Ce n’est plus une surprise. Ils sont ici, ils le méritent, on espère leur compliquer la tâche et se qualifier.

Comment marquer un but à cette équipe marocaine ?

Ils sont très compacts, ils ont des lignes très resserrées, ils laissent peu de temps au porteur de balle pour s’organiser et coulissent très vite. Il faut jouer avec peu de touches de balle, avoir une circulation rapide, essayer de les déséquilibrer en allant d’un côté à l’autre. C’est assez impressionnant de voir qu’ils n’ont concédé qu’un but. Après, c’est une équipe très efficace quand ils ont le ballon. Ils cherchent vite à combiner et à aller chercher leurs deux ailiers. Ce sont des choses à souligner.

Antoine Griezmann est-il le symbole de cette équipe de France ?

C’est devenu un joueur clé qui représente très bien l’équipe, qui se bat pour le collectif. Il donne énormément pour l’équipe notamment quand on n’a pas le ballon. Il court, il presse sans relâche de la première à la dernière minute Et quand on l’a, il mène le jeu, il a une qualité technique supérieure à la moyenne, il est capable de donner des passes décisives. C’est un joueur très important qui correspond parfaitement à l’équipe.

Qu’est-ce qui vous a marqué chez les très grands joueurs qui vous entourent comme Varane, comme MBappé ?

Difficile à dire. Ce qui les caractérise c’est cette ambition de toujours vouloir gagner, cette soif de victoires. Mais je pense que c’est quelque chose qui anime toute l’équipe des plus jeunes aux moins jeunes.

Jules Koundé continue d'apprendre aux côtés des "tauliers" Olivier Giroud ou Antoine Griezmann. © AFP - Gabriel Bouys

On parle d’un match entre peuples frères. Ça change quoi de bien connaître certains de vos adversaires ?

Ca a une saveur particulière parce qu’il y a énormément de Marocains en France. Ça représente une belle fête. C’est sûr que de connaître des joueurs en face, d’avoir partagé autant de moments, ça rend les choses particulières. Ça va être un beau moment pour tout le monde et on a bien l’intention d’aller se qualifier.

Kylian MBappé est-il encore plus motivé après avoir été muselé par les Anglais en quart de finale ?

Je n’en ai pas discuté avec lui mais je ne l’ai pas senti frustré. Il était très content comme nous tous. Après, connaissant le compétiteur que c’est, il aurait surement aimé être décisif en marquant ou en faisant une passe. Mais j’ai trouvé qu’il avait fait un match très juste, très intelligent dans les choix. Ils ont très bien bloqué son côté et il a su, notamment sur le premier but, jouer en peu de touches. Je pense qu’il était content.

Quel regard portez-vous sur votre parcours ?

Je suis très fier. Que ce soit depuis le centre de formation jusqu’à maintenant, il y a toujours eu des obstacles. Peut-être un peu plus que pour d’autres. Je suis très content d’être là aujourd’hui. Je réalise la chance que j’ai de pouvoir disputer une demi-finale de coupe du monde avec un groupe aussi exceptionnel. J’espère que ça va continuer encore longtemps.

Avez-vous pris vos marques à ce poste de latéral droit ?

Je ne sais pas. C’est un poste auquel je suis en train de m’habituer. Il y a toujours une marge de progression, je me sens bien, de mieux en mieux.

Depuis 1998, on a l’impression qu’une coupe du monde de l’équipe de France est réussie quand il y a un show de son latéral droit. A quand le show Jules Koundé ?

J’espère mercredi, ce serait une bonne chose. Je sais quel est mon rôle mais qui ne rêve pas de faire une Lilian Thuram ou une Benjamin Pavard.

Propos recueillis en conférence de presse