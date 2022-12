Coupe du monde 2022 : des écrans géants pour France-Maroc dans plusieurs villes de France

Pas de fan zones, ni d'écrans géants avaient promis de nombreuses villes il y a deux mois, invitant à boycotter le Mondial au Qatar, sous le feu des critiques. Si certaines tiennent leurs engagements - à l'image de Lourdes, Orthez ou encore Oloron-Sainte-Marie - plusieurs villes de France ont finalement décidé d'installer des écrans géants pour permettre aux supporters des Bleus de suivre la demi-finale de la Coupe du monde de football en dépit des polémiques sur le non-respect des droits de l'Homme et les dégâts écologiques.

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) par exemple, un écran géant sera installé dans une salle située dans la base sous-marine et pouvant accueillir jusqu'à 2.000 personnes, indique France Bleu Loire Océan. "Ce n'est pas une adhésion au fait que la Coupe du monde se déroule au Qatar", prévient le maire PS David Samzun. "On pourra dire que Saint-Nazaire est à contre-courant, mais je veux qu'on puisse partager ces moments de communauté, de rassemblement populaire. Je crois qu'on en a bien besoin."

Une décision "incompréhensible" que "regrette" l'antenne locale de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) dans un communiqué partagé sur sa page Facebook. Elle y évoque des "droits de l'homme au second plan" et rappelle que le Qatar est "un pays au régime politique plus que contestable".

"Droits de l'Homme au second plan"

Châteauroux (Indre) va également installer un écran géant en intérieur, dans son hall des expositions qui pourra accueillir jusqu'à 3.000 personnes, indique France Bleu Berry. La mairie avait promis cette installation en cas de qualification de l'équipe de France pour le dernier carré.

Les villes de La Roche-sur-Yon (Vendée) ou encore de Dijon (Côte-d'Or) font, elles, partie de ces villes qui avaient déjà indiqué qu'elles retransmettraient les matchs à partir d'une éventuelle demi-finale. Dans les deux cas, le lieu de rassemblement reste à définir.

La ville de Saint-Raphaël (Var) envisage de son côté d'installer un écran géant en cas de qualification des hommes de Didier Deschamps pour la finale. Le maire LR Frédéric Masquelier explique à l'Agence Radio France et France Bleu Provence qu'il n'en installera pas pour la demi-finale France-Maroc "pour des raisons de sécurité". En tant que président de l'agglomération d'Estérel Côte d'Azur, il a s uspendu les subventions d'un quartier de Fréjus où ont eu lieu des incidents la semaine dernière après la qualification du Maroc contre l'Espagne.