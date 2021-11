Équipe de France : Didier Deschamps rappelle Zouma et Areola, découvrez les 23 joueurs convoqués

Didier Deschamps a présenté ce jeudi 4 novembre la liste des 23 joueurs appelés pour tenter de qualifier la France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur des Bleus rappelle Alphonse Areola et Kurt Zouma contre le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre prochains.

C'est sa dernière liste de l'année. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France de football, a dévoilé ce jeudi 4 novembre les 23 noms des Bleus qui joueront contre le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre prochains. Le gardien de but Alphonse Areola et le défenseur Kurt Zouma sont rappelés pour être aux côtés du capitaine Hugo Lloris. Ces footballeurs auront une mission principale : qualifier la France pour la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Ces matches se tiendront sans Raphaël Varane, blessé, Anthony Martial ni Olivier Giroud, toujours écarté. "Je suis sur une logique de continuité", a indiqué Didier Deschamps.

L'objectif de ce rassemblement est très simple : une victoire contre les Kazakhs suffira pour qualifier les Bleus pour le mondial. Et la mission semble être très à portée des Français, leader de leur groupe D. Mais Didier Deschamps veut surtout gagner des points avant le mondial et faire oublier l'échec cuisant de l'Euro, l'élimination en huitièmes de finale en juin dernier. La victoire de la France en finale de la Ligue des nations, face à l'Espagne, a montré un début de renouveau, mais à un an du mondial, qui marquera la fin de la carrière de Didier Deschamps chez les Bleus, la France doit à tout prix se montrer convaincante.

La liste des 23 joueurs sélectionnés