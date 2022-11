Coupe du monde 2022 : La Brède toujours fière de Koundé

S'il a été formé à Landiras, où sa maman habite toujours, c'est à La Brède que Jules Koundé a commencé à faire parler de lui. Très vite, sa vision du jeu et son potentiel athlétique sautent aux yeux.

"On savait, on se doutait un peu, il était au dessus. On joue les Girondins, le mec fait un match de dingue. On sait que le coup d'après, les recruteurs vont être dans le coin. De là à dire qu'il allait faire la coupe du monde, non. C'est bluffant mais finalement pas si surprenant" avoue Hugo Delay, milieu de terrain de l'équipe première et dernier joueur du club à avoir évolué dans l'équipe U13 lors de la saison 2010-2011.

Il m'a sauvé la mise quelques fois et aujourd'hui quand je le vois sauver la mise au goal du Barça, ça me rassure un peu

"C'est quelqu'un de très intelligent, très posé, se souvient Pascal Thomazet, l'un des dirigeants. Il sait ce qu'il veut, il travaille beaucoup, tout est programmé. Quand il part à Los Angeles, il va faire deux semaines de préparation et une semaine de vacances. c'est Jules quoi."

Avant de rejoindre le centre de formation bordelais, Jules Koundé passe trois saisons à La Brède. Il joue déjà en défense centrale. Et à l'époque, Charline Jean est la gardienne. "Il m'a sauvé la mise quelques fois et aujourd'hui quand je le vois sauver la mise au goal du Barça, ça me rassure un peu."

Jules Koundé revient régulièrement à La Brède. © Radio France - @LaBrèdeFC

Pas de quoi prendre la grosse tête. Charline se souvient d'un garçon "gentil, toujours bienveillant, qui n'a jamais haussé le ton." Et qui n'a jamais cherché, malgré son talent, à tirer la couverture à lui.

"C'était un grand plaisir de jouer avec lui. On avait une super équipe, une super ambiance. Je suis partie du club en même temps que Jules, on a fait une petite fête avec toutes les familles, on en garde tous de très bons souvenirs."

Souvenirs d'enfance, souvenirs d'un groupe de copains qui prenait du plaisir à s'entraîner et à jouer ensemble. Une ambiance que Charline n'a pas retrouvé ensuite dans les équipes féminines. Du coup elle a rangé les crampons. Pas de coupe du monde pour elle. "Malheureusement, sourit-elle. Mais je la vivrai pas procuration via Jules, comme tout La Brède.

En attendant de recroiser la route de son défenseur central qui revient régulièrement au stade André Mabille notamment pour le Bredy Foot Challange, tournoi international organisé par le club dont il est le parrain..