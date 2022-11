Coupe du monde 2022 : le journaliste britannique Darren Tulett jalouse les Français, "pourris gâtés"

Darren Tulett, vous êtes Britannique avec des origines galloises et les deux équipes se retrouvent dans le même groupe à la Coupe du monde. Un hasard assez incroyable pour vous ?

ⓘ Publicité

Effectivement je suis un quart gallois. Mon grand-père maternel était Gallois. Il était mineur, il chantait dans la chorale et jouait au rugby. Donc, vous ne pouvez pas faire plus Gallois que ça, ça n'existe pas. Ce qui fait que lorsqu'il y a un match de rugby, je suis plutôt pour le Pays de Galles et ça me fait quelque chose, des petits frissons, parce que quand j'entends cette hymne, je pense à mon grand-père. Et donc quand il y a un match de foot entre l'Angleterre et le Pays de Galles, comme à cette Coupe du monde, et bien, ce n'est pas évident pour moi. En même temps, je ne peux pas perdre parce que l'une de mes équipes va gagner. Ou le pire, ce serait peut-être un match nul. Mais je sais que pour le Pays de Galles en tout cas, battre l'Angleterre, ce serait déjà un succès, une réussite cette Coupe du monde. C'est un petit peu comme le Tournoi des six nations, tout le monde veut battre les Anglais, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi personne ne nous aime ? Je ne fais que constater. Et donc, pour les Gallois, battre les Anglais, ce serait quand même un exploit formidable à la Coupe du monde. Et le Pays de Galles dispute cette compétition pour la première fois depuis 1958.

Est-ce que l'Angleterre a une chance de bien figurer dans cette Coupe du monde ?

Quand on regarde un peu ces dernières années, on se dit que l'Angleterre a été en demi-finales en 2018 en Russie. L'Angleterre était en finale de l'Euro à la maison. Contre l'Italie, on aurait peut-être pu remporter cette finale. Et donc la logique voudrait que l'Angleterre aille un peu plus loin, c'est-à-dire en finale de cette Coupe du monde et pourquoi pas la gagner. Je sais que, en dehors de l'Angleterre, vous êtes souvent plus optimiste par rapport à nos chances que nous mêmes, parce que nous, on est un peu fataliste. L'Angleterre n'a rien gagné depuis la finale de 1966. 1966 !! Ça fait un bail quand même. Parmi ceux qui nous lisent, la plupart n'était pas né. Moi, j'avais un an et malheureusement, je n'ai aucun souvenir de ça. Donc j'aimerais bien pouvoir vivre et vibrer pour une finale de Coupe du monde avec l'Angleterre, ce serait formidable.

Vous êtes un peu jaloux de la France ?

Carrément jaloux. Et surtout, je pense que vous ne comprenez pas la chance que vous avez. C'est pour ça que je vous traite souvent de gâtés, de pourris gâtés. Trois finales en 20 ans dont deux titres, c'est quand même extraordinaire. Personne d'autre n'a vécu ça pendant ces vingt dernières années. Donc oui, vous avez une chance inouïe. Vous savez tous où vous étiez il y a quatre ans pour la finale gagnée contre la Croatie. Et pour les moins jeunes, vous savez où vous étiez en 1998 aussi, le 12 juillet, pour ce premier titre. Moi, j'étais au stade, je travaillais en tant que jeune journaliste et ça restera à vie dans ma tête, comme pour vous. Gagner quelque chose comme une finale de Coupe du monde, c'est inoubliable. C'est quand même quelque chose que j'aimerais connaître un jour.

Vous travaillez en France depuis longtemps, vous vivez en France, êtes-vous supporter des Bleus ?

Une fois que l'Angleterre n'est plus dans la compétition, je serai pour le Pays de Galles. Et une fois que le Pays de Galles n'est plus dans la compétition, je serai pour l'Écosse. Non, je rigole jamais pour l'Écosse. Mais une fois que les Anglais et les Gallois ne sont plus là, je suis pour la France évidemment. Allez les Bleus !