Coupe du monde 2022 : les équipes déjà qualifiées, zone par zone

Grâce à sa victoire écrasante (8-0) face au Kazakhstan, l'équipe de France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Dans un match maîtrisé de bout en bout, les joueurs de Didier Deschamps ont assuré le spectacle et régalé les spectateurs du parc des Princes. Mention spéciale à Kylian Mbappé, auteur de son premier quadruplé sous le maillot tricolore, dont un but de la tête.

Les Bleus peuvent donc aborder sereinement leur prochain déplacement, mardi à Helsinki où ils affronteront la Finlande, qui elle devra passer par les barrages pour espérer être à Doha l'année prochaine. D'autres sélections ont imité la France ce week-end en décrochant elles aussi leur sésame pour le Mondial. Neuf sont déjà qualifiées à cette heure. On fait le point zone par zone.

Europe

Equipes en lice : 55 Places qualificatives : 13

Le Danemark est devenu le 12 octobre la première nation à décrocher son billet sur le terrain. L'Allemagne, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne et la Serbie l'ont depuis imité. D'ici à mardi, trois autres équipes les rejoindront. Les dix équipes classées deuxièmes et les deux meilleures équipes de la dernière Ligue des nations non qualifiées participeront en mars 2022 à des barrages en deux tours, en match simple à élimination directe, qui permettront d'attribuer les trois derniers billets pour le Qatar.

Le Portugal est sous le choc après sa défaite dimanche face à la Serbie (1-2). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont laissé échapper la qualification, alors qu'un nul suffisait, à la dernière minute. Les Portugais devront passer les barrages pour décrocher leur ticket pour le Qatar. Idem pour les Pays-Bas, accrochés par le Monténégro. Ils pourront néanmoins espérer se qualifier lors du prochain match. L'Italie et l'Angleterre peuvent également se qualifier s'ils l'emportent face à leur adversaire cette semaine.

Afrique

Equipes en lice : 54 Places qualificatives : 5

Le deuxième tour des qualifications se termine mardi : à l'issue de cette phase, les dix vainqueurs de groupe participeront à des barrages sous la forme de matches aller-retour qui désigneront les cinq qualifiés pour le Qatar. Le Mali, l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la RD Congo sont déjà assurés de participer aux barrages.

Asie

Equipes en lice : 46 Places qualificatives : 4 ou 5

Le Qatar, pays-hôte, a déjà son billet en poche. Douze équipes participent actuellement au troisième et dernier tour des qualifications qui prendront fin en mars 2022. Elles sont réparties en deux groupes de six et s'affrontent en matches aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe (actuellement, après cinq des 10 journées, Iran et Corée du Sud pour le groupe A, Arabie saoudite et Australie pour le groupe B) iront au Qatar. Les deux troisièmes s'affrontent ensuite en match aller-retour, le vainqueur participant à un barrage intercontinental aller-retour contre un représentant de l'Océanie, de l'Asie ou de la Concacaf.

Amérique du Sud

Equipes en lice : 10 Places qualificatives : 4 ou 5

Le Brésil, qui n'a jamais manqué de phase finale de Coupe du monde, a validé son ticket pour le Qatar en battant la Colombie le 12 novembre. A l'issue du mini-championnat en 18 journées, en mars 2022, les trois autres équipes du top 4 (actuellement l'Argentine, l'Equateur et le Chili) l'accompagneront au Qatar. L'équipe classée 5e (actuellement la Colombie) disputera un barrage intercontinental.

Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes)

Equipes en lice : 35 Places qualificatives : 3 ou 4

Huit équipes disputent le tour final, un mini-championnat de 14 journées qui prendra fin le 30 mars. Les trois premiers (actuellement, après six journées, Mexique, Etats-Unis et Canada) iront au Qatar. L'équipe classée 4e disputera un barrage intercontinental.

Océanie

Equipes en lice : 11 Places qualificatives : 0 ou 1

En raison du Covid-19, les qualifications qui devaient débuter en septembre 2020 n'ont pas pu se dérouler. L'OFC, l'instance qui chapeaute le football dans cette zone, a annoncé en septembre qu'elle organisera, en accord avec la Fifa, un tournoi de qualification en mars 2022 au Qatar. Son vainqueur participera à un barrage intercontinental.