Coupe du monde 2022 : les Limougeauds suivent timidement le début de la compétition

L'édition 2022 de la coupe du monde au Qatar intervient dans un contexte de polémique : notamment les appels au boycott de la compétition pour mettre en lumière le traitement réservé aux personnes homosexuelles et de la communauté LGBTQIA+. La France et six autres sélections européennes avaient un temps annoncé qu'elles porteraient le brassard inclusif « One Love » lors de la Coupe du monde au Qatar, mais ont finalement renoncé face à la pression de la FIFA.

Dans les bars de Limoges, l'engouement n'est pas au rendez-vous, comme à L'Irlandais. "En général, on n'est pas des gros fans de foot. Du coup, on ne va pas forcément suivre plus que d'habitude. Mais bien sûr, on sera content que la France ait des victoires. Comme ça, on pourra faire la fête" explique un Limougeaud.

Son voisin de table rajoute : "Je n'ai rien contre, mais moi je ne suis pas sensible à ce genre d'évènement. C'est inintéressant pour moi. Si je veux voir du théâtre, je paye une entrée pour le théâtre. Les comédiens, je n'aime pas ça".

Malgré la faible affluence, Laurent, le patron, n'est pas inquiet : l'intérêt arrive avec le temps. "Match après match, on construit un petit peu d'émotion autour des matchs. On va diffuser majoritairement les matchs de l'équipe de France, bien entendu avec un zoom particulier. Puis on diffusera les matchs qui correspondent à nos horaires d'ouverture" annonce-t-il.

Concernant la question du boycott, le patron de l'Irlandais estime que la décision n'est pas de son ressort mais bien des grandes instances du football. "C'est notre modèle économique, on diffuse tous les sports. Il y a eu énormément de débats, de rebondissements. Il y en aura peut-être même encore pendant la compétition. Maintenant, place au jeu" conclue Laurent.

Au bar sportif, le Kourou, la Coupe du monde reste un événement à ne pas manquer. "Je pense que ça va faire bouger, notamment en fonction des bars qui diffuseront. On va ouvrir certainement à d'autres heures pour diffuser les matchs et puis pourquoi pas faire des petits événements" prévient Timothée, serveur.