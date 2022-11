Coupe du monde 2022 : Tchouaméni accueilli en rock star à Artigues-près-Bordeaux

La grosse berline noire aux vitres fumées a bien du mal à se frayer un chemin jusqu'au parking. Aurélien Tchouaméni se savait attendu. Pas à ce point.

"Honnêtement non, sourit le milieu de terrain des Bleus. Je savais qu'il allait y avoir un engouement mais à ce point là non. C'est cool, ça veut dire que les gens sont contents de ce que je fais, qu'ils sont fiers. tant mieux."

Quand j'étais petit, je rêvais

Les gamins et les gamines ont les yeux qui pétillent. Néréa, licenciée au club, est venue avec sa maman qui n'a malheureusement pas réussi à capter l'événement. "Rien du tout... Je l'ai vu de loin mais pas de photo. je n'ai pas pu."

Aurélien Tchouaméni s'extirpe de la foule. Quelques discours à peine audibles vu le bruit ambiant, quelques minutes pour revoir ses anciens coéquipiers et entraîneurs de la SJ Artigues et puis une interminable séance d'autographes dans un club house transformé en étuve.

Aurélien Tchouaméni a retrouvé ses anciens coéquipiers. © Radio France - Arnaud Carré

"Je me revois petit, avoue le joueur du Real Madrid. Quand j'étais petit, je rêvais. J'étais là avec tous mes potes, on jouait au foot, on voulait juste s'amuser et au fur et à mesure c'est devenu un objectif un peu plus concret. Aujourd'hui je suis très fier de pouvoir représenter Artigues sur tous les terrains."

Adam, jeune attaquant dans l'équipe des moins de 7 ans, a enfin réussi à approcher son idole. "On a fait la photo, il m'a fait une signbature dans le dos du tee shirt. Je ne lui ai rien dit parce que je suis trop timide mais j'étais content de le voir."

Un maillot qu'il a promis d'enfiler pour regarder son idole pendant la coupe du monde. Une idole déjà repartie. Direction le Matmut Atlantique où Aurélien Tchouaméni est attendu pour donner le coup d'envoi du match entre les Girondins et le Pau FC.