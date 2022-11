Coupe du monde 2022 : Tchouaméni l'enfant d'Artigues

Aurélien Tchouaméni est tombé dans le foot parce que ça arrangeait ses parents. "Il aurait pu faire du basket, explique Josette sa maman, il a fait du judo et du tennis. Finalement il s'est retrouvé au foot pour le côté pratique. On habitait à cinq minutes à pied de l'école de foot donc pour nous c'était plus facile. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé."

Le gamin enfile ses premiers crampons et très vite, on voit qu'il a quelque chose. Notamment sur le plan athlétique. "Il excellait dans toutes les activités sportives, se souvient Alexandre, camarade de classe en maternelle et primaire, il avait un cardio vraiment développé. En course à pied il nous mettait dix minutes."

On avait mangé à midi et il avait vomi. Dix minutes après, il n'était pas bien, il rentre sur le terrain et marque un triplé.

A l'époque, le petit Tchouaméni joue attaquant et il claque but sur but au point d'offrir à Artigues-près-Bordeaux la victoire dans la Girondins Cup en 2007 au stade Chaban-Delmas. "Pendant un tournoi, raconte Paul un de ses anciens coéquipiers, on avait mangé à midi et il avait vomi. Dix minutes après, il n'était pas bien, il rentre sur le terrain et marque un triplé. On sentait déjà l'écart avec nous, il était déjà bien au dessus."

Aurélien Tchouameni (debout, 4ème en partant de la gauche) lors de la Girondins Cup 2007. © Radio France - Arnaud Carré

Paul se souvient aussi d'un copain sage comme une image ou presque, posé, pas très bavard mais avec sur le terrain, un côté mauvais perdant et surtout une forte détermination. "Ce qui me surprend, c'est sa capacité d'adaptation parce qu'il a passé les étapes assez facilement. C'est à l'image de son entourage. Une force tranquille, quelqu'un de serein, qui a confiance en lui sans que ça soit arrogant ou prétentieux."

Car le gamin sait où il veut aller. En équipe de France. "C'est le discours qu'il tenait, raconte sa mère, et nous à cette époque comme tous les parents, on se moquait de lui." Un peu moins quelques années plus tard quand les Girondins de Bordeaux lui font les yeux doux. Les parents le laissent encore un peu à Artigues avant de le laisser partir au Haillan en 2011. Sept ans plus tard, Tchouaméni débute en équipe première. Et là tout s'accélère. Monaco en janvier 2020 et le Real Madrid cet été.

"Je savais qu'il percerait dans le monde du football, assure le président du club Claude Dauvillier. C'était obligé. Quelqu'un qui a du talent et quelqu'un qui travaille. Ca ne vient pas comme ça. Au centre de formation des Girondins, les copains allaient s'amuser, lui il restait et il bossait. "

Alix et Paul, deux de ses copains d'enfance. © Radio France - Arnaud Carré

Une trajectoire fulgurante mais pas forcément surprenante pour Alix, un autre de ses amis d'enfance. "Vu la maturité qu'il a, on a l'impression qu'il a déjà dix ans de métier, c'est impressionnant. Au Real, il joue avec Modric, Kroos, des joueurs d'exception et on ne sent pas le moindre écart."

Avec le temps, les liens se sont distendus. Chacun fait sa vie mais le joueur du Real répond encore aux sms ou via les réseaux sociaux. Il faut dire qu'en l'espace de deux ans et demi, Aurélien Tchouaméni est entré dans une autre galaxie. Et la coupe du monde pourrait bien faire franchir un palier supplémentaire à l'enfant d'Artigues